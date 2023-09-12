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Коммерсантъ FM
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Цена Brent превысила $92 за баррель впервые с ноября 2017 года

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent превысили отметку $92 за баррель впервые с 2017 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE Futures.

В 16:44 мск цена Brent росла на 1,64%, до $92,1 за баррель. К 17:05 мск стоимость Brent росла на 1,35% и составляла $91,84 за баррель. В 16:52 мск октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,31%, до $88,87 за баррель.

Рост нефтегазовых цен происходит на фоне шторма, обрушившегося на районы Ливии 9 сентября. Из-за наводнений на востоке страны нефтегазовая компания National Oil Corporation объявила о проблемах с поставками на четырех нефтеналивных экспортных терминалах.

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