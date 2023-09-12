Следователя сняли с розыска

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор до 10 ноября текущего года бывшего старшего следователя отдела СКР по Тверскому району ЦАО Москвы Кристину Ляховенко. Она находилась в розыске по делу бывшего руководителя отдела Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взяток от хакерской группировки Infraud Organization. Кристина Ляховенко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по делу Infraud Organization, которое находилось в ее производстве. Подследственная категорически отрицает вину. По делу с аналогичными обвинениями проходит также и бывший заместитель Тамбиева Дмитрий Губин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ходатайствуя перед Басманным судом об избрании бывшему старшему следователю следственного отдела по Тверскому району 27-летней Кристине Ляховенко меры пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей, представитель СКР мотивировал это тем, что она обвиняется в особо тяжком и тяжком преступлениях, за которые Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Причастность бывшего следователя к преступлениям подтверждается, по словам представителя СКР, показаниями свидетелей, обвиняемых, а также другими собранными в уголовном деле материалами. Кроме того, у следствия появились основания полагать, что с учетом длительного срока наказания, который грозит женщине, та может вполне скрыться от следствия и суда, а оказавшись на свободе, создать ложные доказательства своей невиновности.

Как подчеркнул следователь, у Кристины Ляховенко нет постоянного источника дохода, нет семьи или детей, поэтому ее ничего не удерживает в столице. Вину она отказывается признавать. В общем, резюмировал представитель ГСУ СКР, их бывшая коллега будет всячески препятствовать установлению истины по делу, если ее не отправить в СИЗО.

Как стало известно «Ъ» из источников, близких к следствию, уголовное дело в отношении Кристины Ляховенко было выделено ГСУ СКР 18 августа текущего года из «большого» уголовного дела, возбужденного 25 марта прошлого года по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Фигурантами этого дела стали бывший начальник следственного отдела по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, получивший, по версии следствия, от хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяева взятку в биткоинах в размере $24 млн (1,662 млрд руб.), и адвокат Роман Мейер, выступивший, по данным СКР, посредником. Всего в деле Марата Тамбиева 14 эпизодов получения взяток, у адвоката Мейера – 13 эпизодов их передачи.

17 августа текущего года ГСУ СКР возбудило уголовное дело в отношении Кристины Ляховенко, а также бывшего замначальника Тверского следственного отдела Дмитрия Губина по трем статьям УК РФ: ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия). Еще одним фигурантом дела является некий специалист-айтишник Тисленко, обвиняемый в передаче взятки.

Следствием установлено, что 22 января 2022 года Дмитрий Губин, Кристина Ляховенко, адвокат Мейер и компьютерщик Тисленко, находясь в помещении следственного отдела (Петровка, 19), действуя по указанию Марата Тамбиева, получили от братьев Бергман и Самокутяева взятку в размере 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.). За это Кристина Ляховенко не наложила арест на криптовалюту обвиняемых и вернула им часть обнаруженных следствием биткоинов.

По версии следствия, Ляховенко незаконно передала посреднику Тисленко изъятые у братьев Бергман электронные носители, чтобы айтишник отыскал в них данные о криптовалюте и перевел ее на указанные Маратом Тамбиевым электронные криптокошельки.

Кроме того, Ляховенко должна была проследить, чтобы Тисленко уничтожил всю информацию с выданных ею носителей.

Превышение же Кристиной Ляховенко должностных полномочий, по версии следствия, заключалось в том, что она не конфисковала у обвиняемых криптовалюту в рамках расследуемого ею уголовного дела и не обратила ее в собственность государства. Речь шла о 5212,9 биткоина (14 млрд руб. на тот момент). К тому же, как установило следствие, она составила в январе того же 2022 года протокол о том, что на изъятых носителях нет ни криптовалюты, ни криптокошельков вообще, и приобщила свой заведомо ложный протокол к материалам уголовного дела.

17 августа руководителем следственной группы было вынесено постановление о привлечении Кристины Ляховенко в качестве обвиняемой по трем статьям УК, однако задержать ее не удалось. Она была объявлена в розыск, обнаружили экс-следователя только 10 сентября на съемной квартире на Бартеневской улице в Москве. Ей предъявили обвинение и ходатайствовали перед судом о ее аресте.

Юрий Сенаторов