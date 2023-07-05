«Граждане ушлые, но и мы профессионалы»

В Екатеринбурге в рамках Международного совета по противодействию коррупции генпрокуроры и главы антикоррупционных ведомств рассказали, как противостоят откатам и другим незаконным доходам чиновников. В Казахстане чиновникам запретили дарить подарки, а попавшимся на взятках — по УДО выходить на свободу. Тем не менее самым существенным инструментом в борьбе с коррупцией, даже в тех случаях, когда взятки выплачивались в криптовалюте, оказалась конфискация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Открывая заседание, генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что в прошлом году по результатам антикоррупционных проверок судами с государственных и муниципальных служащих было взыскано более 250 млрд руб. неподтвержденных доходов. Среди прочего по прокурорским искам в пользу государства было обращено почти 8 тыс. объектов недвижимости.

«Планомерная работа ведется и в отношении коррупционеров, активы которых находятся за рубежом. Например, в мае вступило в силу решение суда об изъятии у бывшего сотрудника правоохранительных органов и членов его семьи 23 объектов недвижимости. Семь из них зарегистрированы за рубежом. Общая стоимость активов, на которые обращено взыскание, превысила 180 млн руб. Подобные примеры не единичны»,— отметил Игорь Краснов. По данным “Ъ”, речь идет об активах бывшего московского инспектора ГИБДД Сергея Кузнецова, приобретавшего недвижимость в Болгарии и ОАЭ. Среди прочего правоохранитель, обвиняемый в получении взяток, имел апартаменты даже в одном из самых высоких зданий Дубая — четырехсотметровой Princess Tower.

Между тем Игорь Краснов предложил в рамках совета обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений и унифицировать правовое регулирование ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации. По его словам, специфика виртуальной среды не позволяет тотально контролировать оборот цифровых активов, что делает криптовалюты привлекательными для преступников, а криптосферы — уязвимыми перед использованием сложных криминальных схем.

«Однако сегодня задачи по выявлению таких активов уже успешно решаются. Например, в прошлом году в России в законную силу вступил приговор за получение взятки в виде биткойнов с их конфискацией. А буквально две недели назад по нашему заявлению судом принято решении об обращении в доход государства более тысячи биткойнов, эквивалентных сумме в размере свыше $23 млн. Они также были получены в качестве взятки сотрудником следственного органа»,— рассказал господин Краснов.

Напомним, как уже сообщал “Ъ”, рекордную взятку на общую сумму 1,6 млрд руб. для российских правоохранителей экс-начальник следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от группировки хакеров, дело в отношении которых он и расследовал. Коды доступа к взятке в папке с названием «Пенсия» были найдены в ноутбуке господина Тамбиева. Для ареста по решению суда криптовалюту перевели на электронный адрес криптокошелька, находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. Затем кошелек с ключами доступа к нему был помещен в камеру хранения вещественных доказательств.

«У нас граждане очень ушлые в плане выстраивания различных коррупционных схем, но и мы тоже профессионалы в своем деле»,— отметил руководитель российского надзорного ведомства.

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян сообщила, что в 2022 году в стране было зарегистрировано более 1,8 тыс. коррупционных преступлений, что на 3,4% ниже показателя позапрошлого года. «В течение прошлого года в судах было рассмотрено 99 уголовных дел коррупционного характера в отношении 197 лиц, были осуждены 132 человека. Общий ущерб, причиненный уголовными делами, составил $590 тыс. Из нанесенного государству ущерба в $549 тыс. возмещено $523 тыс.»,— сказала она.

Отметим, что в России ущерб от преступлений коррупционной направленности в 2022 году, по данным Генпрокуратуры, составил 37 млрд руб., а за два года превысил 100 млрд руб.

В Белоруссии, по словам генпрокурора республики Андрея Шведа, особое внимание при противодействии коррупции уделяют государственному управлению, промышленности, сельскому хозяйству и здравоохранению, а также возмещению материального ущерба и изъятию доходов, полученных преступным путем. «По итогам прошлого года отмечен рост учтенных коррупционных преступлений, а в текущем году их количество возросло более чем наполовину»,— отметил он.

Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан за пять месяцев 2023 года выявило и расследовало 1,2 тыс. преступлений коррупционной направленности, провело 84 комплексных мониторинга реализации стратегии противодействия коррупции, заявил директор агентства Сулаймон Султонозода.

Среди антикоррупционных инструментов Казахстана — исключение возможности досрочного освобождения осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, введение системы поощрений граждан за сообщение о коррупции и полный запрет на дарение подарков должностным лицам, перечислил председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Асхат Жумагали. Он добавил, что одна из целей деятельности агентства — возврат активов, полученных незаконным путем. «За два последних года в бюджет государства было возвращено 819 млрд тенге. Эти средства направляются в Фонд развития инфраструктуры образования, на них, в частности, строятся школы»,— пояснил господин Жумагали. По его словам, концепция антикоррупционной политики государства включает в себя три компонента — формирование антикоррупционной культуры, устранение предпосылок коррупции и обеспечение неотвратимости ответственности.

«Человек не должен хотеть быть коррумпированным и не должен иметь возможность быть коррумпированным»,— подытожил Асхат Жумагали.

Катерина Якушева, Екатеринбург; Николай Сергеев