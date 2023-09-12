Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция задержала подозреваемого в убийстве на Фестивальной улице в Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в квартире на Фестивальной улице в Москве. Следователи также проверяют причастность задержанного к убийству мужчины, обезглавленное тело которого нашли в парке недалеко от Фестивальной улицы, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Сообщается, что следователи формируют документы для проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Труп мужчины с отсеченной головой нашли сегодня, 12 сентября, утром. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Труп другого мужчины со следами насильственной смерти был найден в квартире на Фестивальной улице позднее.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...