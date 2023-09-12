Полиция задержала подозреваемого в убийстве на Фестивальной улице в Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого был обнаружен в квартире на Фестивальной улице в Москве. Следователи также проверяют причастность задержанного к убийству мужчины, обезглавленное тело которого нашли в парке недалеко от Фестивальной улицы, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Сообщается, что следователи формируют документы для проведения психолого-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого, изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Труп мужчины с отсеченной головой нашли сегодня, 12 сентября, утром. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Труп другого мужчины со следами насильственной смерти был найден в квартире на Фестивальной улице позднее.

Эрдни Кагалтынов