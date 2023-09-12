На Фестивальной улице на севере Москвы найден еще один труп

Труп мужчины со следами насильственной смерти был обнаружен в квартире на Фестивальной улице, сообщила прокуратура Москвы. Это второе тело, найденное за сегодняшний день, 12 сентября, в этом районе: утром сообщалось об обнаружении обезглавленного трупа мужчины.

Сегодня в парке недалеко от Фестивальной улицы нашли тело мужчины с отсеченной головой. «На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения»,— сообщала прокуратура Москвы. По данным ГСУ СКР по Москве, тело, найденное в квартире, было «с аналогичными признаками насильственной смерти».

По факту обнаружения первого тела было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»), решается вопрос о возбуждении дела после нахождения второго трупа.

Александра Горошилова