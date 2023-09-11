Девелопер показал готовность делиться

Нижегородский областной суд снял арест с имущества бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей жены Элады Нагорной и участников УК «Столица Нижний». Имущество было арестовано в рамках солидарного взыскания с них 1,5 млрд руб. по иску Генеральной прокуратуры. Однако апелляция указала, что только Элада Нагорная владеет недвижимостью на 9 млрд руб., что превышает требования, а арест ее инвестиционных паев в закрытом ПИФе неправомерен. Решающим аргументом стало то, что ответчики внесли 1,5 млрд руб. на счет управления Судебного департамента, тем самым продемонстрировав, что они не прячут деньги от прокурора и готовы уплатить спорную сумму, если решение об ее изъятии в бюджет РФ вступит в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сорокин и Элада Нагорная уже не вместе, но оба пытаются защитить активы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Сорокин и Элада Нагорная уже не вместе, но оба пытаются защитить активы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский облсуд по частным жалобам адвокатов осужденного экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, предпринимателей Элады Нагорной и Олега Головко, а также ООО УК «Столица Нижний» отменил судебное определение об аресте имущества, распоряжение которым заблокировали для обеспечения требований Генпрокуратуры РФ.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», райсуд решил солидарно взыскать с отбывающего срок в мордовской колонии Олега Сорокина, его бывшей супруги, бизнес-партнеров и застройщиков 1,5 млрд руб. незаконного дохода. Генпрокуратура и суд мотивировали это тем, что в 2012–2014 годах, будучи главой МСУ, Олег Сорокин помог подконтрольному ООО «Инградстрой» получить 453 га под комплексную застройку. Решив, что десять лет назад имела место коррупционная ситуация, надзорное ведомство потребовало в доход государства пятилетнюю прибыль компании, строящей ЖК «Новая Кузнечиха».

В рамках этого спора был наложен арест на имущество Олега Сорокина, Элады Нагорной, Олега Головко и братьев Акатовых.

По решению на 1,5 млрд руб. им заблокировали возможность распоряжаться денежными средствами на счетах, десятками объектов недвижимости, долями в ООО УК «Столица Нижний» и другими активами. Однако судья областного суда Антон Симагин, изучив жалобы адвокатов осужденного Сорокина и других ответчиков, решил, что арест имущества был проведен нижестоящим судом с существенными нарушениями и явно несоразмерен. Судья указал, что совокупная стоимость арестованных объектов недвижимости только у Элады Нагорной превышает 9 млрд руб. по кадастровой стоимости, что в пять раз больше суммы прокурорского иска, и запрет явно несоразмерен.

Нижегородский райсуд, по мнению судьи Симагина, также не проверил, не приведет ли арест имущества ответчиков к их «полной невозможности» распоряжаться своими деньгами, обеспечивая себе минимально необходимые «личные и бытовые расходы, а также требуемый уровень жизнедеятельности». Апелляция указала, что не представлено никаких доказательств того, что Олег Сорокин и акционеры «Столицы Нижний» намерены уклониться от уплаты крупной суммы в случае правоты Генпрокуратуры.

Облсуд решил, что неправомерно был наложен арест и на инвестиционные паи Элады Нагорной в закрытом ПИФ «ГНЭС-Актив». Обращение взыскания на имущество закрытых паевых инвестиционных фондов по закону не допускается. Такой арест мешает управляющей компании, нарушает права других участников ЗПИФ и фактически сводится «к незаконному вмешательству суда в хозяйственную деятельность юридического лица», поправил своих коллег из нижестоящей инстанции судья Антон Симагин. Из этого же соображения незаконным признали и запрет акционерам фабрики «Хохломская роспись», совладельцем которой является Элада Нагорная, проводить собрания и голосовать по управленческим и экономическим вопросам.

Однако главным основанием для отказа Генеральной прокуратуре в обеспечении иска стало то, что 1 сентября компания «Инградстрой» от лица всех ответчиков внесла 1,5 млрд руб. на счет управления Судебного департамента по Нижегородской области.

Перечисление на судебный депозит спорной суммы в полном объеме обеспечивает возможность исполнения судебного решения об истребовании денег в доход РФ, и арест уже не нужен.

В «Столице Нижний» не стали комментировать эти разбирательства. Напомним, Олег Сорокин, его бывшая жена и бывшие бизнес-партнеры оспаривают выводы прокуратуры и решение райсуда о незаконном доходе, полученном в результате тайного управления Олегом Сорокиным своим бизнесом во время работы главой Нижнего Новгорода. По доказательствам ответчиков, Олег Сорокин вышел из учредителей компаний в 2010 году, когда возглавил МСУ Нижнего Новгорода, и затем он никак не содействовал в получении земельных участков своим бывшим партнерам и жене, которая самостоятельно управляла девелоперской группой.

Сам Олег Сорокин в суде рассказывал, что его интересовали политика и муниципальное управление, а нужды зарабатывать предпринимательством у него больше не было. После раздела бизнеса с женой его доля в управлении приносила ему стабильный годовой доход около 300 млн руб., которых ему с лихвой хватало на жизнь, а сидя в тюрьме, он тем более не может тратиться и «занимается накопительством».

Оценивая дальнейшие перспективы спора с Генпрокуратурой, близкий к «Столице Нижний» собеседник отметил, что изъятие полутора миллиардов рублей компания переживет. Однако акционеров пугает то, что такие требования могут стать систематическими: если судебное решение устоит, то в дальнейшем ничто не помешает госоргану изымать прибыль «Инградстроя» и за другие периоды, подавая иски в суд.

Роман Кряжев