ВТО противится фрагментации экономик

Говорить о деглобализации мировой экономики рано, но тренд на сближение политически «дружественных» государств при взаимном отдалении тех, чьи принципы существования не совпадают, усиливается, отмечается в новом обзоре Всемирной торговой организации. В нем эксперты дают ответ странам, которые под разговоры о национальной безопасности все активнее проводят политику протекционизма. В ВТО напоминают, что курс последних десятилетий на глобализацию остается наиболее эффективным инструментом поддержания стабильных темпов роста экономик и преодоления кризисов. Кроме того, именно он способен обеспечить широко понимаемую безопасность — экономическую, социальную и экологическую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В своем годовом докладе о состоянии мировой торговли ВТО настойчиво напоминает странам, что глобализация — самый дешевый и эффективный способ организации стабильного и безопасного роста экономики

Фото: Richard Vogel / AP В своем годовом докладе о состоянии мировой торговли ВТО настойчиво напоминает странам, что глобализация — самый дешевый и эффективный способ организации стабильного и безопасного роста экономики

Фото: Richard Vogel / AP

Несмотря на общую геополитическую напряженность, говорить о деглобализации мировой экономики рано, следует из нового обзора Всемирной торговой организации (ВТО). Напомним, именно деглобализация неофициально является в этом году одной из главных тем для международных организаций: она была начата в январе, на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (см. “Ъ” от 18 января) и развивалась во всех ключевых прогнозах ВЭФ, Международного валютного фонда и Всемирного банка. В докладе же ВТО утверждается, что рассуждения о том, что деглобализации не избежать, пока статданными не подтверждаются, при этом намечающуюся фрагментацию мировой экономики по критерию политической близости государств эксперты организации уже фиксируют.

Описанный ВТО процесс разделения групп стран на блоки сводится к тому, что торговым партнерам со схожими ценностями и планами уделяется заметно больше внимания, чем «политически не близким» государствам. Иллюстрируется этот тезис отношениями Китая и США, торговая взаимозависимость которых в 2023 году заметно снижается. После выхода на рекордный уровень торговли в 2022 году ($690,59 млрд) новых достижений из-за обостряющихся противоречий (см. “Ъ” от 11 августа) от этих стран в ВТО не ждут.

Усиление тяги к возведению торговых барьеров может обойтись дорого как развитым, так и развивающимся странам: причем не только тем, кто выбирает ту или иную сторону, но и сохраняющим нейтралитет, полагают в ВТО.

Вместо прогнозов для отдельных государств эксперты в докладе фиксируют итоги их взаимодействия. Например, отмечается, что торговая напряженность между Китаем и США за последний год привела к экономическим потерям в размере 0,3% ВВП для Пекина и 0,1% ВВП для Вашингтона.

Рассуждения о настоящем и будущем отношений КНР—США включены в доклад в том числе для доказательства главной идеи авторов: безопасность (которая понимается организацией очень широко и включает в себя как экономическую устойчивость, так и, например, достижение климатических целей) должна поддерживаться общим курсом развитых и развивающихся стран на глобализацию, а не политикой протекционизма. Напомним, в логику поддержки собственного производства ради обеспечения национальной безопасности укладываются и американский закон о снижении инфляции, и китайская политика, поощряющая переезд «чистого производства» из Европы в КНР, а также европейская стратегия обеспечения экономической безопасности (подробнее см. “Ъ” от 21 июня). Аналитики, приводя многочисленные примеры из истории (в том числе рассказывая о принципах, которые легли в основу принятого после Второй мировой войны Генерального соглашения по тарифам и торговле — ГАТТ), призывают развитые страны отказаться от дополнительных мер защиты внутреннего рынка и поддерживать безопасность и стабильность, расширяя торговые и экономические связи.

В ВТО заключают, что система международной торговли — даже при несовершенстве ее нынешней архитектуры — смогла за последние годы пройти несколько серьезных стресс-тестов (от COVID-19 до последствий военной операций РФ на Украине) и при этом устоять. По оценкам авторов доклада, это произошло только благодаря прошедшим десятилетиям ориентации на глобализацию.

Кристина Боровикова