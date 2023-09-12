Спикер палаты Конгресса запустил расследование по процедуре импичмента Байдену

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти (республиканец) распорядился запустить формальное расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента Джо Байдена, передает телеканал Fox News.

«Я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена»,— сказал он. По его словам, законодатели собрали достаточно информации о том, что господин Байден лгал американцам, когда говорил, что не знает о бизнесе членов семьи.

«За последние несколько месяцев республиканцы Палаты представителей обнаружили серьезные и убедительные доказательства в отношении поведения президента Байдена — культуры коррупции»,— сказал господин Маккарти, выступая перед журналистами в Конгрессе.

Спикер заявил, что несколько парламентских комитетов, возглавляемых республиканцами, выдвинули против господина Байдена обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, коррупции и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

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