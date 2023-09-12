Прокуратура собрала «Арсенал»

Генпрокуратура продолжает добиваться обращения в пользу государства активов прикамских промпредприятий, причем не только действующих. Арбитражный суд удовлетворил иск надзорного органа об изъятии 15 объектов недвижимости и земельного участка, ранее входивших в состав комплекса оборонного АО «39 Арсенал». Их в 2021 году приобрел пермский девелопер Александр Равцов. По мнению истца, сделки были незаконными, поскольку новые владельцы имущества должны сохранить его пригодным для выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), а не использовать под застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория завода «39 Арсенал». 2017 год

Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ Территория завода «39 Арсенал». 2017 год

Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

Помимо Александра Равцова, соучредителя нескольких компаний, входящих в строительную группу «Развитие», соответчиками по иску Генпрокуратуры были заявлены еще шесть физических и юридических лиц. Речь идет об Ольге Вяловой, Расиме Кургунаеве, Марине Загородской, Валентине Демяхиной, ООО «НаноТех» и ООО «РегионАвтоцентр». Последнее в 2020 году приобрело здания и оборудование обанкротившегося АО «39 Арсенал», которое принадлежало структурам «Ростеха» и специализировалось на ремонте и утилизации артиллерийского вооружения.

Цена сделки составила 60 млн руб.

В мае 2021 года недвижимость была продана Ольге Вяловой, Расиму Кургунаеву и Марине Загородской, а 18 июня основную часть активов выкупил Александр Равцов. Он же получил в аренду участок площадью 4 га до 2070 года.

Как считает прокуратура, сделки 2021 года являются ничтожными, поскольку ими был нарушен публичный интерес на обеспечение обороны и безопасности страны.

В частности, победитель торгов должен был сохранить целевое назначение имущества — выполнение гособоронзаказа. В договорах о продаже активов физлицам такой пункт был не прописан, поэтому сейчас использовать их по назначению невозможно. Надзорный орган считает, что господин Равцов намерен застроить участок, поэтому он добился установления зоны Ж-2 для арендуемого участка, что позволяет строить там дома среднеэтажной высотности. В свою очередь, «РегионАвтоцентр» вывез с территории завода часть производственного оборудования. Также Генпрокуратура потребовала взыскать с Расима Кургунаева, Ольги Вяловой и Марины Загородской по 95 млн руб. в пользу государства.

Представители ответчиков с исковыми требованиями категорически не согласились. По их мнению, прокуратура вообще не могла обращаться с подобным заявлениями в рамках своих полномочий. Также, считали они, иск не может рассматриваться в рамках дела о банкротстве АО «39 Арсенал», которое давно завершено. По данным «РегионАвтоцентра», предприятие с 2018 года не осуществляло производственную деятельность, гособоронзаказом Минобороны его не обеспечивало. «Сначала государство допустило банкротство этого завода, а потом отказалось от права преимущественного выкупа, а теперь прокуратура обращается с подобным иском,— возмущались ответчики.— Здания бывшего завода 1911–1913 годов постройки, они находятся в ужасном состоянии, нельзя заставить коммерческие организации выполнять ГОЗ в таких условиях».

Представитель ООО отметил, что часть оборудования «РегионАвтоцентр» вывез на другие площадки, где оно участвует в выполнении военных заказов, а здания интересны им не были. При этом общество направляло предложение в Минпромторг РФ об использовании площадки еще около двух лет назад, но ответа до сих пор не получило. По мнению юриста, если даже Равцов решит застроить участок, то ничего противозаконного в этом нет.

Представитель трех физлиц-ответчиков Федор Герасименко отметил, что, согласно постановлению правительства, головным исполнителем оборонзаказа по номенклатуре «39 Арсенала» сейчас является «Уралтрансмаш» (Екатеринбург). Поэтому о его размещении на пермской площадке говорить не приходится. «Сколько времени собственник должен содержать имущество для выполнения ГОЗ и в чем смысл этого?» — поинтересовался юрист.

«Неважно, есть ГОЗ или нет,— парировал Александр Мацуренко из Генпрокуратуры.— Собственник должен сохранять такое имущество и 10, и 20, и 100 лет, если потребуется. Законодательством не определены временные рамки, поэтому целевое назначение имущества должно быть сохранено даже при перепродаже. А если сделки повлекли нарушение интересов в области обороноспособности и безопасности, то они заведомо противоречат законодательству».

Представитель Александра Равцова Екатерина Макиева заявила, что если сделки и будут признаны недействительным, то имущество не может быть передано государство безвозмездно, а только через реституцию.

По ее мнению, в ходе конкурсного банкротства имущество должника не реализовывалось как единый имущественный комплекс. Соответственно у последующих покупателей не было обязанности сохранять его назначение. «Зонирование участка было установлено по требованию Росимущества об изменении вида разрешенного пользования,— рассказала юрист.— Он расположен в зоне застройки, рядом с домами, где проживают десятки тысяч человек. По правилам землепользования и застройки там нельзя располагать промышленные предприятия». Также госпожа Макиева пояснила, что разрешения на строительство ее доверитель не получал, пока он использует участок «в личных целях», все купленные объекты бывшего завода сохранены. Она убеждена, что никакого ущерба государству сделки не нанесли, а обратного не доказано.

В итоге суд требования прокуратуры суд рассмотрел за однодневное основное заседание и удовлетворил их. Согласно определению, судебный акт должен быть приведен к исполнению немедленно. Ответчики намерены обжаловать решение в апелляции.

Напомним, в минувшую пятницу по иску Генпрокуратуры арбитражный суд Прикамья за одно заседание изъял в пользу РФ контрольный пакет акций АО «Метафракс Кемикалс». Решение также вступило в законную силу немедленно.

Дмитрий Астахов, Пермь