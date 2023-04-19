39 раскопают

Пермские девелоперы «Развитие» и «Мегаполис» займутся комплексным развитием территории бывшего оборонного завода «Арсенал 39» и соседних участков на ул. Чернышевского, 21. Компании попросили комиссию по землепользованию установить там зону КРТ. Застройщики подробности проекта не раскрывают. По словам экспертов, девелоперы будут вместе возводить на своих землях социальные и дорожные объекты. При этом участие компаний в соглашении о КРТ не обязывает их строить комплексы в едином архитектурном стиле.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Строительные группы «Развитие» и «Мегаполис» обратились в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить на участках в пермском микрорайоне Красные Казармы зону комплексного развития территории (КРТ). Девелоперы намереваются комплексно развивать территорию бывшего оборонного предприятия «Арсенал 39» и два прилегающих к нему участка на ул. Чернышевского. Соответствующие заявления в комиссию поступили от соучредителя структур «Развитие» Александра Равцова и компании «Мегаполиса» — ООО «СЗ „Петрокоминвест“». В собственности господина Равцова находится участок «Арсенала 39» площадью 4,05 га, СЗ «Петрокоминвест» принадлежат два участка по ул. Чернышевского, 21 и 21б, суммарной площадью 8,9 тыс. кв. м.

Как заметила на заседании комиссии представитель регионального мин­имущества, указанная земля не используется, а ее территориальное и функциональное зонирование позволяет вовлечь участки в жилищное строительство. «Так как КРТ предусматривает комплексный подход к развитию участков, в том числе социальной и транспортной инфраструктуры, предлагается рассмотреть использование именно этого механизма»,— обратила внимание докладчик. Детально проект освоения площадок в Красных Казармах на заседании не обсуждался. Члены комиссии одобрили предложение девелоперов, проект направят на утверждение в правительство Пермского края (вопросы об установлении зоны КРТ процедуру публичных слушаний не проходят).

В группе «Развитие» сообщили, что до получения разрешения на строительство не будут комментировать освоение земельных участков.

Директор по развитию ГСК «Мегаполис» Михаил Крепак рассказал, что «Мегаполис» и «Развитие» объединила территория, на которой находятся участки компаний. «Нашу территорию логично развивать общими силами, создавать на ней необходимые объекты, решать инфраструктурные вопросы. Пока этот проект по комплексному развитию находится на самой начальной стадии, и более подробно рассказать о нем мы не можем»,— заметил господин Крепак.

Оборонное предприятие «Арсенал 39» занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. В 2017 году АО вступило в процедуру банкротства. В конце 2020 года имущественный комплекс «Арсенала 39» продали на торгах за 60 млн и 1 руб. «Росавтоцентру», обслуживающему технику Минобороны. В собственность Александра Равцова из СГ «Развитие» комплекс перешел в июне 2021 года. Бывший заводской участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-2 с предельной высотой строений шесть этажей. Земля предназначена для военных организаций, учреждений и других объектов. Функциональное зонирование также не запрещает жилищное строительство (зона смешанной и общественно-деловой застройки СТН-В2).

Участки «Мегаполиса» на ул. Чернышевского, 21 и 21б, предназначены для много­квартирных домов и находятся в подзоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с предельной высотностью шесть этажей. В этом году девелопер уже снес там два дома. Как писал в феврале «Новый компаньон» со ссылкой на регио­нальную инспекцию по охране объектов культурного наследия, здания не считались памятниками архитектуры.

«Мегаполис» готовится застроить в этом микрорайоне крупный участок, ограниченный улицами Чернышевского, Вильгельма де Геннина, Модераха, Татищева и Героев Хасана. Площадку в 7 га девелопер приобрел у «Сатурн-Р» в 2021 году и планирует возвести там около 130 тыс. кв. м жилья.

По словам гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, «Развитие» и «Мегаполис» будут вместе возводить социнфраструктуру и дороги на территории, отведенной под комплексное развитие. «В проект КРТ компании заходят как два разных юридических лица. Краевые власти будут подписывать договор комплексного развития с двумя сторонами»,— пояснил гендиректор «Орсо групп». На площадке бывшего оборонного завода может быть возведено около 100 тыс. кв. м жилья, на соседних участках по ул. Чернышевского — примерно 20 тыс. кв. м. При этом участие девелоперов в соглашении о КРТ не обязывает их строить комплексы в едином архитектурном стиле, у каждого из них будет свой объект, считает эксперт.

«Эта территория давно напрашивается на развитие, потому что находится в центре города, но выглядит очень неприглядно. Особое внимание надо обратить на инфраструктуру и транспортные сети»,— говорит директор АН «Твой дом» Дмитрий Клементьев. Поблизости, на бывшей земле «Сатурн-Р»,

«Мегаполис» построит крупный комплекс, а с учетом возведения жилья на месте оборонного завода плотность населения в этой локации вырастет, и может возникнуть дефицит мест в школах и других соцучреждениях, обратил внимание собеседник. Также здесь понадобится замена старых инженерных сетей и реконструкция или строительство дорог — на улицах Сибирской, Чернышевского, Героев Хасана регулярно возникают пробки. «Раз уж два застройщика вместе заявляются на комплексное развитие территории, хотелось бы, чтобы их жилые дома были в едином архитектурном стиле. Будем надеяться, что компании смогут договориться»,— добавил директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова