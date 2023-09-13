Кандидаты на вырост

В 2022 году в России появилось 9,5 тыс. кандидатов наук — почти на 45% больше, чем в 2020 году. Эксперты связывают это с «новым раундом реформ аспирантуры», однако отмечают, что уверенно говорить о ее успехе пока рано — надо дождаться «развития этого тренда». Самой популярной специальностью у кандидатов наук в прошлом году оказалась клиническая медицина. Опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что качество диссертаций по этому направлению вызывает вопросы, а его популярность связана прежде всего с карьерными требованиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ сравнил данные о защитах кандидатских диссертаций c 2010 года. Пик их количества пришелся на 2011 год: тогда в стране 22 712 человек получили степень кандидата наук. Причем 18 923 защиты прошли в вузах (83%), еще 3645 — в советах научно-исследовательских организаций (16%) и 144 — в иных организациях, например дополнительного профессионального образования (0,6%).

В те же годы начался процесс ужесточения требований к диссертациям и диссертационным советам. В 2013 году правительство изменило порядок присуждения ученых степеней. Среди прочего увеличилось число необходимых для защиты научных публикаций, а вот доклады на конференциях и препринты перестали учитывать. Это привело к резкому сокращению количества защит. За 2014 год в России появилось лишь 10 364 кандидата наук (79% защит прошли в вузах, 20,5% — в академических институтах и 0,6% — в иных организациях).

«Ужесточение требований ожидаемо привело к уменьшению числа защит: на протяжении 2010-х оно снижалось почти ежегодно, а в пандемийный 2020 год достигло минимума»,— замечают в ИСИЭЗ. Тогда степень кандидата наук получили 6594 человека (77% — в вузах, 22% — в академических институтах и 1,1% — в иных организациях).

После этого количество защит начало постепенно расти. Эту тенденцию в ВШЭ объясняют «новым раундом реформ аспирантуры». Так, в 2020 году подготовка кандидатской диссертации вновь стала обязательным условием для окончания аспирантуры. Теперь выпускник получает свидетельство об окончании аспирантуры, а еще заключение комиссии «о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата наук установленным критериям». Если же комиссия не дает положительного заключения по диссертации, выпускник вместо свидетельства получит лишь справку об учебе в аспирантуре. Также изменились требования к составу и работе диссертационных советов, например минимальное число членов совета снизилось с 19 до 11 человек.

В 2022 году кандидатами наук стали уже 9544 человека. Около 76% защит прошли в вузах, еще 22,3% — в советах научно-исследовательских организаций, а 1,6% — в иных организациях. ИСИЭЗ подчеркивает, что 18,3% защитились в период подготовки или досрочно, исследователи называют это «позитивным трендом».

Однако академик РАН Алексей Хохлов считает, что пока рано говорить о результативности реформы, возвратившей «научную аспирантуру». «Чтобы это можно было с уверенностью утверждать, надо провести более детальный анализ данных по защитам аспирантов,— считает ученый.— Надо подождать развития этого тренда. Есть же альтернативное объяснение — минимум защит был в ковидном 2020 году, а затем пошло некоторое восстановление, в том числе и за счет проведения отложенных из-за ковида защит».

Вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий, сооснователь проекта «Диссернет» Михаил Гельфанд связывает увеличение защит с более строгим контролем со стороны Минобрнауки. «Университетам сейчас гораздо выгоднее доводить своих аспирантов до защиты, так как от этого будет зависеть финансирование университета и то, сколько мест выделят в аспирантуре на будущий год»,— говорит ученый. Также он уверен, что нужно анализировать не только общие цифры, но и конкретные специальности, за счет которых происходит рост, «потому что сами по себе защиты далеко не всегда развивают реальную науку».

Больше всего защит кандидатских диссертаций в 2022 году было по следующим направлениям подготовки: «Клиническая медицина» (1,2 тыс. человек, или 13,1% от общей численности защитившихся), «Экономика» (784 человека, 8,2%), «Физика и астрономия» (600 человек, 6,3%), «Языкознание и литературоведение» (592 человека, 6,2%) и «Биологические науки» (480 человек, 5%). На эти топ-5 направлений приходится суммарно около 40% защит. Примечательно, что в этот перечень пока не входит направление «Информатика и вычислительная техника», занимающее второе место по численности обучавшихся в аспирантуре в 2022 году. По числу защит (387 человек) оно на седьмом месте. В топ-10 направлений также оказались химические науки, педагогика, юриспруденция, история и археология, а также науки о Земле.

Тем не менее эксперты отмечают, что качество «медицинских» научных работ вызывает вопросы. «Значительная часть людей, кого лишили научной степени в 2022 году,— медики»,— отмечает Михаил Гельфанд. При этом «Диссернет» считает главной проблемой медицинских диссертаций даже не плагиат, а откровенную подтасовку данных. В лучшем случае человек присваивает чужую научную работу и меняет в ней период исследования и клинику, говорит господин Гельфанд. «Но часто меняют и болезни, и лечение, а численные результаты и анализы остаются прежними или меняются случайным образом. Это уже не списанные, а радикально недостоверные результаты»,— сетует ученый.

Профессор ВШЭ, доктор медицинских наук и участник «Диссернета» Василий Власов указывает, что большое количество защит по клинической медицине «отражает реально действующий фактор» в здравоохранении. «Люди с кандидатской степенью имеют значительно большие шансы стать заведующим отделением, не говоря уже о главном враче больницы,— говорит эксперт.— Конечно, чтобы заведовать отделением, не обязательно быть кандидатом наук, в Европе многие сильные системы здравоохранения обходятся без такого требования. Но у каждой страны существуют свои традиции». А в коммерческой медицине наличие ученой степени позволяет получать больше денег, поскольку «в глазах пациента врач со степенью вызывает больше доверия». Тем не менее господин Власов считает, что чаще всего медицинские диссертации «вполне честные».

Проректор по научно-исследовательской деятельности МГЮА имени Кутафина Владимир Синюков считает, что восстановление уровня кандидатских защит стало следствием целого комплекса мер — «это и развитие науки в университетах, и поддержка молодых ученых, и последовательные реформы самой аспирантуры». Он также отмечает, что и снижение количества защит в предыдущие годы было «закономерным итогом изменений», так как уменьшилось количество аттестационных комиссий и ужесточились требования к качеству работ. «Теперь же постепенно идет восстановление, а сами диссертации уже на порядок выше по качеству,— уверен господин Синюков.— Чиновники "для статуса" уже не защищаются. Мы видим в академии приток молодых специалистов, нацеленных на концептуальные исследования, без подгонки под какие-то идеологии». Эксперт уверен, что главное не просто увеличить количество защищенных диссертаций, но и сохранить их качество — и «пока удается этого добиться».

Полина Ячменникова