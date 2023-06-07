Допущены к защите

Рейтинг впервые зафиксировал снижение количества научных публикаций у лидеров высшей школы. При этом заметно выросло финансирование научных исследований и увеличилось количество защит диссертаций.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Тройка лидеров ежегодного рейтинга RAEX-100 не изменилась: возглавил список МГУ им. М. В. Ломоносова, далее расположились МФТИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Наиболее заметные события в верхней части списка — возвращение МГТУ имени Н. Э. Баумана в топ-5, а также вхождение Уральского федерального университета в первую десятку рейтинга. Прогресс Бауманки связан с улучшением оценки по направлениям «Сотрудничество с работодателями» и «Научные достижения», а на продвижение УрФУ повлиял рост финансовых показателей и повышение цитируемости научных работ.
Всего в топ-100 вошли университеты из 29 регионов России. 33 участника рейтинга представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург, пять — Подмосковье. Остальные 49 вузов расположены за пределами двух столичных агломераций, при этом налицо неравномерность их распределения. Так, наиболее высокое сосредоточение сильных вузов наблюдается в Приволжском федеральном округе (15 участников), далее следует Сибирский федеральный округ — восемь вузов в списке лучших. На всю остальную Россию приходится лишь 26 фигурантов рейтинга. Меньше всего участников RAEX-100 расположено на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. В первом случае их три — это расположенные в Ставрополе СКФУ и аграрный университет, а также Кабардино-Балкарский госуниверситет, во втором случае — два: Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты.
По своей специфике наибольшее количество фигурантов рейтинга относится к техническим вузам — таких в новом списке насчитывается 36 (при этом всего четыре-пять лет назад в рейтинге RAEX доля технических вузов превышала 40%). Широко представлены в сотне лучших многопрофильные классические университеты (26 участников), притом что гуманитарных и экономических вузов в списке намного меньше — десять.
Заметным трендом рейтингов RAEX-100 последних лет стало укрепление позиций вузов, специализирующихся на социально значимых направлениях: медицине, педагогическом образовании и сельском хозяйстве. Причем речь идет как о росте в рейтинге, так и о вхождении новых участников в топ-100. Если пять лет назад доля социально значимых вузов в списке лучших составляла 18%, то в этом выпуске рейтинга она увеличилась до 28%: в топ-100 вошло 18 медицинских университетов, семь педагогических и три сельскохозяйственных вуза.
Внешний фактор
На фоне геополитических изменений показатели международной интеграции российских вузов несколько забуксовали. Например, доля иностранных студентов в большинстве ведущих вузов Москвы снизилась. Тем не менее в среднем по рейтингу этот показатель увеличился с 12% до 12,3% — прирост в основном обеспечили региональные вузы. В частности, в Томском государственном университете, являющемся одним из самых интернациональных вузов из списка RAEX-100, численность иностранных студентов в 2022 году выросла почти на 20%. По словам директора Информационно-аналитического центра ТГУ Ирины Жолобовой, положительная динамика достигнута за счет абитуриентов Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая и Египта.
Вместе с тем по другому индикатору международной интеграции — доле студентов, обучающихся по программам двух дипломов,— было выявлено снижение. За год показатель сократился с 1,6% до 1,3%, и в наибольшей мере это затронуло ведущие вузы из верхней части рейтинга RAEX-100, которые вплоть до 2022 года выстраивали партнерские отношения с университетами Европы. И сегодня представители многих университетов заявляют об изменении вектора при поиске партнеров за рубежом — фокус смещается с европейских стран на Азию и СНГ.
Из-за геополитических изменений в зоне риска оказались и библиометрические показатели российских вузов, которые исправно росли все предыдущие годы. В марте 2022 года правительство РФ выпустило постановление №414, освободившее вузы и научные организации от необходимости публиковать научные работы в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных. Позднее объявленный «мораторий» продлили до конца 2023 года. В какой мере это повлияло на работу ученых? «Государство отменило требования по наличию публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus при оценке работы организаций, а не отдельных ученых и научных групп. Ученые же продолжают свои исследования, контактируют с коллегами из других стран — и публикации выходят,— пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.— У нас продолжает работать программа стимулирования публикационной активности».
Публиковать работы в авторитетных зарубежных журналах российским ученым не запретили. Но из-за санкций в ряде случаев это стало делать сложнее. В частности, ученые столкнулись с невозможностью оплачивать услуги издательств из-за запрета на платежи с карт российских банков. А такая необходимость возникает, например, для публикаций в журналах с открытым доступом — статьи в таких изданиях бесплатны для читателей, при этом плата берется непосредственно с авторов статей.
О том, что конъюнктура изменилась не в лучшую сторону, свидетельствует тот факт, что в 2023 году впервые за все время составления рейтинга RAEX-100 у ведущих вузов страны снизилось количество научных публикаций, индексируемых в зарубежных базах данных. В среднем по всем участникам оно сократилось с 2,8 тыс. до 2,7 тыс. (учитывались публикации за пятилетний период, согласно базе Web of Science Core Collection). Если привести этот показатель к удельному виду, разделив количество публикаций на численность сотрудников, то снижение будет более заметным: показатель изменился с 2,60 до 2,46 статьи на одного научно-педагогического работника (НПР). Впрочем, причина не только в изменении числителя, но и в росте знаменателя — так, средняя численность НПР в вузах из топ-100 за год увеличилась более чем на 4%. Иными словами, повысилась обеспеченность вузов кадрами, и это можно расценивать как положительный факт для российской высшей школы.
На пользу кандидатам
Оценка научной состоятельности исключительно по публикациям и их цитированию не дает полноценной картины. Поэтому в рейтингах RAEX используется и много других показателей, имеющих отношение к науке. Так, одним из самых растущих параметров стал показатель объема бюджета НИОКР: в среднем по сотне лучших вузов этот показатель вырос на 20%. Главным образом на результат повлияла масштабная государственная программа поддержки университетов «Приоритет-2030». Ее участники в 2022 году получили больше средств на научные исследования, чем годом ранее: 64 вуза, входящие в топ-100 рейтинга, сумели нарастить объем НИОКР на 24%. А вот у вузов, оставшихся за бортом этой госпрограммы, показатель в среднем снизился на 3%. В процентном отношении лидерами роста стали МГТУ «СТАНКИН», Новосибирский государственный технический университет и РХТУ им. Д. И. Менделеева — эти вузы увеличили НИОКР более чем в два раза. У РТУ МИРЭА, который в 2022 году получил поддержку от Минобрнауки на создание шести молодежных лабораторий по направлению «Микроэлектроника», бюджет НИОКР за год вырос почти в 1,5 раза. А для Томского госуниверситета ключевую роль в увеличении объема НИОКР сыграло выполнение Гособоронзаказа.
Еще один динамично растущий индикатор — численность аспирантов в расчете на 100 студентов. Если в прошлом году был зафиксирован прирост 6%, то, по данным нового рейтинга, показатель возрос на 11%. По статистике актуального исследования 2023 года средняя численность аспирантов в расчете на 100 студентов составила 7,0, тогда как годом ранее — 6,3.
Наконец, ощутимый прогресс зафиксирован и по количеству защит диссертаций в расчете на 100 обучающихся — за год результат улучшился с 0,28 до 0,32, прирост составил около 15%. Наиболее динамично показатель вырос у классических и педагогических вузов — на 24% и на 22% соответственно, менее заметное повышение зафиксировано в технических и медицинских вузах (16% и 14% соответственно). А вот в вузах экономического и гуманитарного профилей картина не изменилась. Стоит отметить, что предпосылки роста количества защит диссертаций ранее озвучивались некоторыми экспертами. В числе основных драйверов — наращивание финансирования исследований по линии программы «Приоритет-2030», повышение активности вузов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, а кроме того, ужесточение контроля деятельности аспирантуры государством.
О рейтинге RAEX-100
Рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно начиная с 2012 года. При подготовке использованы статистические показатели (данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников), а также результаты опросов свыше 120 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.
В 2023 году в анкетировании приняли участие 212 университетов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга.
Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.
Ознакомиться с полной версией методологии рейтинга можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com.
Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год
Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).
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