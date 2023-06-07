Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Допущены к защите

Агентство RAEX в 12-й раз составило рейтинг 100 лучших вузов России

Рейтинг впервые зафиксировал снижение количества научных публикаций у лидеров высшей школы. При этом заметно выросло финансирование научных исследований и увеличилось количество защит диссертаций.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Тройка лидеров ежегодного рейтинга RAEX-100 не изменилась: возглавил список МГУ им. М. В. Ломоносова, далее расположились МФТИ и Санкт-Петербургский государственный университет. Наиболее заметные события в верхней части списка — возвращение МГТУ имени Н. Э. Баумана в топ-5, а также вхождение Уральского федерального университета в первую десятку рейтинга. Прогресс Бауманки связан с улучшением оценки по направлениям «Сотрудничество с работодателями» и «Научные достижения», а на продвижение УрФУ повлиял рост финансовых показателей и повышение цитируемости научных работ.

Всего в топ-100 вошли университеты из 29 регионов России. 33 участника рейтинга представляют Москву, 13 — Санкт-Петербург, пять — Подмосковье. Остальные 49 вузов расположены за пределами двух столичных агломераций, при этом налицо неравномерность их распределения. Так, наиболее высокое сосредоточение сильных вузов наблюдается в Приволжском федеральном округе (15 участников), далее следует Сибирский федеральный округ — восемь вузов в списке лучших. На всю остальную Россию приходится лишь 26 фигурантов рейтинга. Меньше всего участников RAEX-100 расположено на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. В первом случае их три — это расположенные в Ставрополе СКФУ и аграрный университет, а также Кабардино-Балкарский госуниверситет, во втором случае — два: Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты.

По своей специфике наибольшее количество фигурантов рейтинга относится к техническим вузам — таких в новом списке насчитывается 36 (при этом всего четыре-пять лет назад в рейтинге RAEX доля технических вузов превышала 40%). Широко представлены в сотне лучших многопрофильные классические университеты (26 участников), притом что гуманитарных и экономических вузов в списке намного меньше — десять.

Заметным трендом рейтингов RAEX-100 последних лет стало укрепление позиций вузов, специализирующихся на социально значимых направлениях: медицине, педагогическом образовании и сельском хозяйстве. Причем речь идет как о росте в рейтинге, так и о вхождении новых участников в топ-100. Если пять лет назад доля социально значимых вузов в списке лучших составляла 18%, то в этом выпуске рейтинга она увеличилась до 28%: в топ-100 вошло 18 медицинских университетов, семь педагогических и три сельскохозяйственных вуза.

Внешний фактор

На фоне геополитических изменений показатели международной интеграции российских вузов несколько забуксовали. Например, доля иностранных студентов в большинстве ведущих вузов Москвы снизилась. Тем не менее в среднем по рейтингу этот показатель увеличился с 12% до 12,3% — прирост в основном обеспечили региональные вузы. В частности, в Томском государственном университете, являющемся одним из самых интернациональных вузов из списка RAEX-100, численность иностранных студентов в 2022 году выросла почти на 20%. По словам директора Информационно-аналитического центра ТГУ Ирины Жолобовой, положительная динамика достигнута за счет абитуриентов Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Китая и Египта.

Вместе с тем по другому индикатору международной интеграции — доле студентов, обучающихся по программам двух дипломов,— было выявлено снижение. За год показатель сократился с 1,6% до 1,3%, и в наибольшей мере это затронуло ведущие вузы из верхней части рейтинга RAEX-100, которые вплоть до 2022 года выстраивали партнерские отношения с университетами Европы. И сегодня представители многих университетов заявляют об изменении вектора при поиске партнеров за рубежом — фокус смещается с европейских стран на Азию и СНГ.

Из-за геополитических изменений в зоне риска оказались и библиометрические показатели российских вузов, которые исправно росли все предыдущие годы. В марте 2022 года правительство РФ выпустило постановление №414, освободившее вузы и научные организации от необходимости публиковать научные работы в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных. Позднее объявленный «мораторий» продлили до конца 2023 года. В какой мере это повлияло на работу ученых? «Государство отменило требования по наличию публикаций, индексируемых в Web of Science и Scopus при оценке работы организаций, а не отдельных ученых и научных групп. Ученые же продолжают свои исследования, контактируют с коллегами из других стран — и публикации выходят,— пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.— У нас продолжает работать программа стимулирования публикационной активности».

Публиковать работы в авторитетных зарубежных журналах российским ученым не запретили. Но из-за санкций в ряде случаев это стало делать сложнее. В частности, ученые столкнулись с невозможностью оплачивать услуги издательств из-за запрета на платежи с карт российских банков. А такая необходимость возникает, например, для публикаций в журналах с открытым доступом — статьи в таких изданиях бесплатны для читателей, при этом плата берется непосредственно с авторов статей.

О том, что конъюнктура изменилась не в лучшую сторону, свидетельствует тот факт, что в 2023 году впервые за все время составления рейтинга RAEX-100 у ведущих вузов страны снизилось количество научных публикаций, индексируемых в зарубежных базах данных. В среднем по всем участникам оно сократилось с 2,8 тыс. до 2,7 тыс. (учитывались публикации за пятилетний период, согласно базе Web of Science Core Collection). Если привести этот показатель к удельному виду, разделив количество публикаций на численность сотрудников, то снижение будет более заметным: показатель изменился с 2,60 до 2,46 статьи на одного научно-педагогического работника (НПР). Впрочем, причина не только в изменении числителя, но и в росте знаменателя — так, средняя численность НПР в вузах из топ-100 за год увеличилась более чем на 4%. Иными словами, повысилась обеспеченность вузов кадрами, и это можно расценивать как положительный факт для российской высшей школы.

На пользу кандидатам

Оценка научной состоятельности исключительно по публикациям и их цитированию не дает полноценной картины. Поэтому в рейтингах RAEX используется и много других показателей, имеющих отношение к науке. Так, одним из самых растущих параметров стал показатель объема бюджета НИОКР: в среднем по сотне лучших вузов этот показатель вырос на 20%. Главным образом на результат повлияла масштабная государственная программа поддержки университетов «Приоритет-2030». Ее участники в 2022 году получили больше средств на научные исследования, чем годом ранее: 64 вуза, входящие в топ-100 рейтинга, сумели нарастить объем НИОКР на 24%. А вот у вузов, оставшихся за бортом этой госпрограммы, показатель в среднем снизился на 3%. В процентном отношении лидерами роста стали МГТУ «СТАНКИН», Новосибирский государственный технический университет и РХТУ им. Д. И. Менделеева — эти вузы увеличили НИОКР более чем в два раза. У РТУ МИРЭА, который в 2022 году получил поддержку от Минобрнауки на создание шести молодежных лабораторий по направлению «Микроэлектроника», бюджет НИОКР за год вырос почти в 1,5 раза. А для Томского госуниверситета ключевую роль в увеличении объема НИОКР сыграло выполнение Гособоронзаказа.

Еще один динамично растущий индикатор — численность аспирантов в расчете на 100 студентов. Если в прошлом году был зафиксирован прирост 6%, то, по данным нового рейтинга, показатель возрос на 11%. По статистике актуального исследования 2023 года средняя численность аспирантов в расчете на 100 студентов составила 7,0, тогда как годом ранее — 6,3.

Наконец, ощутимый прогресс зафиксирован и по количеству защит диссертаций в расчете на 100 обучающихся — за год результат улучшился с 0,28 до 0,32, прирост составил около 15%. Наиболее динамично показатель вырос у классических и педагогических вузов — на 24% и на 22% соответственно, менее заметное повышение зафиксировано в технических и медицинских вузах (16% и 14% соответственно). А вот в вузах экономического и гуманитарного профилей картина не изменилась. Стоит отметить, что предпосылки роста количества защит диссертаций ранее озвучивались некоторыми экспертами. В числе основных драйверов — наращивание финансирования исследований по линии программы «Приоритет-2030», повышение активности вузов, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, а кроме того, ужесточение контроля деятельности аспирантуры государством.

Алексей Ходырев, исполнительный директор направления «Рейтинги университетов» рейтингового агентства RAEX

О рейтинге RAEX-100

Рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно начиная с 2012 года. При подготовке использованы статистические показатели (данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников), а также результаты опросов свыше 120 тыс. респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей.

В 2023 году в анкетировании приняли участие 212 университетов. В рейтинге не могут участвовать вузы творческой и спортивной направленности, а также силовых ведомств. Оценке подлежат только головные вузы, их филиалы не рассматриваются составителями рейтинга.

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

Ознакомиться с полной версией методологии рейтинга можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазваниеРейтинговый функционал (балл)Условия для получения качественного образования, рангУровень востребованности выпускников работодателями, рангУровень научно-исследовательской деятельности, ранг
11Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова4,7608111
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)4,6507392
33Санкт-Петербургский государственный университет4,56314711
44Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»4,54085114
56Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)4,53428215
65Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики4,51406413
77МГИМО МИД России4,288721034
88Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого4,205610159
99Национальный исследовательский Томский политехнический университет4,150611186
1011Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина4,081521814
1112Новосибирский национальный исследовательский государственный университет4,074312228
1214Финансовый университет при Правительстве РФ4,070013631
1310Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ4,057117330
1413Университет ИТМО4,04829303
1515Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова4,045116537
1617Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России4,0191141912
1716Университет МИСИС4,001622137
1818Национальный исследовательский Томский государственный университет3,99347495
1919Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы3,8934152716
2020Казанский (Приволжский) федеральный университет3,7712232610
2122Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России3,7203182024
2221Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)3,6497201732
2323Национальный исследовательский университет МЭИ3,5749281619
2424Сибирский федеральный университет3,5308292118
2525Дальневосточный федеральный университет3,4761272521
2626Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина3,4070341242
2730Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)3,3678301449
2827Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России3,3381243438
2931Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II3,2468255128
3028Южный федеральный университет3,1313394017
3135Московский педагогический государственный университет3,1113322361
3234Московский государственный лингвистический университет3,1101195493
3333Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет3,1000353136
3429Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ3,08592624120
3532Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского3,0856384420
3636Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена2,8827315660
3740Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В.И. Ульянова (Ленина)2,8203337450
3837Санкт-Петербургский государственный экономический университет2,8159363381
3938Белгородский государственный национальный исследовательский университет2,7910544823
4046Казанский государственный медицинский университет Минздрава России2,6645454278
4141Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева2,6469479233
4243Воронежский государственный университет2,6382515247
4342Новосибирский государственный технический университет2,6299507039
4444Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва2,6062905022
4551Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова2,60474215727
4648Самарский государственный медицинский университет Минздрава России2,5988445969
4745Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ2,5985495859
4850Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева2,5981486644
4949Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет2,5797602884
5047Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова2,5607524772
5155Уфимский государственный нефтяной технический университет2,5556623273
5254МИРЭА - Российский технологический университет2,5491894635
5356Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)2,5211648625
5453Российский государственный гуманитарный университет2,5185408587
5558Пермский национальный исследовательский политехнический университет2,5098795540
5661Ставропольский государственный аграрный университет2,5009863653
5760Московский государственный технологический университет СТАНКИН2,48264312946
5852Алтайский государственный университет2,4736567645
5967Тюменский государственный университет2,4602666055
6063Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России2,45773796108
6164Московский городской педагогический университет2,45344112575
6262Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова2,4480803579
6365Государственный университет просвещения (бывший Московский государственный областной университет)2,4455586163
6459Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России2,4140468986
6557Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова2,4113726254
6666Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники2,3997888726
6770Самарский государственный технический университет2,38821194343
6869Технологический университет (г. Королёв)2,3874785362
6971Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта2,36746811441
7076Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Минздрава России2,34858329141
7172Северо-Кавказский федеральный университет2,31011113774
7268Государственный университет Дубна2,2967769057
7373Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Минздрава России2,28745310889
7477Казанский национальный исследовательский технологический университет2,2854779952
7578Донской государственный технический университет2,2772855785
7684Курский государственный медицинский университет Минздрава России2,2637676597
7786Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России2,24975510591
7874Национальный исследовательский университет «МИЭТ»2,22087413251
7981Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского2,21151279829
8075Петрозаводский государственный университет2,1777957767
8198Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России2,16636395106
8285Московский государственный психолого-педагогический университет2,12325715890
8380Тюменский индустриальный университет2,121713241100
8488Государственный гуманитарно-технологический университет2,12108184104
8592Волгоградский государственный технический университет2,11961098066
8691Государственный социально-гуманитарный университет2,117711745138
8782Государственный университет управления2,093959109156
8883Волгоградский государственный университет2,080311012156
8990Московский технический университет связи и информатики2,07199775110
90-Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко Минздрава России2,07159267139
9179Уральский государственный медицинский университет Минздрава России2,071282100112
92-Московский политехнический университет2,06978710195
9395Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова2,06931146499
94-Курский государственный университет2,068913738117
9596Российский новый университет (РосНОУ)2,06847397157
96-Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина2,06671206882
97-Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России2,06517513398
98-Университет Реавиз2,06256988182
99-Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского2,052370110154
100-Санкт-Петербургский государственный морской технический университет2,04069812476

Источник: рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования*

РангНазвание
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2МГИМО МИД России
3Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
4Санкт-Петербургский государственный университет
5Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
6Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
7Национальный исследовательский Томский государственный университет
8Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
9Университет ИТМО
10Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет
12Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
13Финансовый университет при Правительстве РФ
14Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
15Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
16Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
17Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
18Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России
19Московский государственный лингвистический университет
20Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

*Основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам показателей: «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность», «востребованность среди абитуриентов».

Лучшие вузы по уровню востребованности выпускников работодателями*

РангНазвание
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
3Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
4Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
5Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
6Финансовый университет при Правительстве РФ
7Санкт-Петербургский государственный университет
8Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
9Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
10МГИМО МИД России
11Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
12Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина
13Университет МИСИС
14Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
15Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
16Национальный исследовательский университет МЭИ
17Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
18Национальный исследовательский Томский политехнический университет
19Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
20Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России

*Основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам показателей «сотрудничество с работодателями» и «качество карьеры выпускников».

Лучшие вузы по уровню научно-исследовательской деятельности*

РангНазвание
1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
3Университет ИТМО
4Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
5Национальный исследовательский Томский государственный университет
6Национальный исследовательский Томский политехнический университет
7Университет МИСИС
8Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
9Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
10Казанский (Приволжский) федеральный университет
11Санкт-Петербургский государственный университет
12Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
13Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
14Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
15Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
16Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
17Южный федеральный университет
18Сибирский федеральный университет
19Национальный исследовательский университет МЭИ
20Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского

*Основанием для ранжирования служат результаты вузов при оценке по группам показателей: «научные достижения», «научно-исследовательский потенциал» и «исследовательская инфраструктура».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...