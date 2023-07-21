Цемент ушел в бетонку

Несмотря на сдержанные показатели жилищного строительства, рынок цемента перешел к устойчивому росту. Потребление в июне выросло на 10,8%, а в первом полугодии — на 4,4% год к году за счет строительства инфраструктурных и социальных объектов. Увеличение потребления цемента приводит и к росту импорта, что может стать проблемой для заводов на юге и в центре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Потребление цемента в июне в России выросло на 10,8% год к году, до 7,2 млн тонн, производство — на 9,4%, до 7 млн тонн, подсчитали в «Союзцементе». Июнь — показательный месяц для рынка из-за сезонной активизации строительных работ. Но рост в целом можно назвать устойчивым: в апреле потребление цемента росло на 8% год к году, в мае — на 13,4%. Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь говорит, что по итогам второго квартала объем потребления цемента вырос на 9,7% год к году, хотя по итогам первого квартала показатель снижался на 4,1%. За счет начавшегося оживления по итогам всего полугодия потребление цемента выросло на 4,4% год к году.

В связи с оживлением спроса «Союзцемент» отказался от прежнего прогноза, который предполагал снижение потребления цемента в России в этом году на 10%, до 55 млн тонн. Новый прогноз можно будет сформулировать по завершении лета, говорит руководитель департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемрос» Денис Усольцев. Господин Гузь уточняет, что для июля—августа также характерно высокое сезонное потребление. Пока его настораживает снижение поставок цемента железнодорожным транспортом в первой декаде июля на 5,5% к прошлому году. Это может быть продолжением проблем с доставкой из-за нехватки мощностей и сигналом к изменению спроса, говорит эксперт. Коммерческий директор «Цементум» Екатерина Молодцова ждет, что цементный рынок продолжит рост: предприятия компании работают с полной загрузкой и опережением производственной программы. Потребление цемента будет сопоставимо с 2022 годом, прогнозирует она.

Потребление цемента растет, несмотря на сдержанную динамику жилищного строительства. По данным аналитиков «Дом.РФ», за первые шесть месяцев 2023 года выдано разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 27,9 млн кв. м, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Строительство жилья — только одна из ключевых отраслей потребления цемента, указывает Владимир Гузь. Он связывает текущий рост с комплексом факторов: сниженной базой прошлого года, форсировавшей этот строительный сезон ранней весной в Москве и Казани, ростом спроса в инфраструктурном строительстве. Денис Усольцев отмечает рост доли инфраструктурных объектов в структуре потребления цемента.

Руководитель проектов компании НЭО Дмитрий Рябов указывает на активизацию дорожного строительства, проекты по развитию железнодорожной инфраструктуры, программу реконструкции городского электрического транспорта, на которую было заложено 200 млрд руб., возведение мостов, новых аэропортов и т. д. В России строится более 600 школ и социальных объектов с общим объемом инвестиций 593 млрд руб., добавил он. Господин Рябов отмечает, что правительство стремится наращивать инвестиции в инфраструктурное строительство, требующее значительного объема цемента, но развитие событий зависит и от внешних факторов.

В условиях общего роста потребления цемента растет и импорт материала. По данным «Союзцемента», в июне в РФ было ввезено 0,31 млн тонн продукции, что почти в два раза больше, чем в июне 2022 года. Хотя в общем объеме потребления цемента на импорт приходится только 4,3%, у Дениса Усольцева рост показателя вызывает тревогу. «Доля импорта кажется небольшой на фоне общероссийских цифр, но поставки цемента из Ирана в Астраханскую область и Дагестан, завоз белорусского цемента в Центральный федеральный округ влияют очень существенно»,— говорит он. Денис Усольцев указывает, что расположенные здесь заводы сейчас не понимают, стоит ли им готовить оборудование и производственные линии на 2024–2025 годы. Госпожа Молодцова добавляет, что у российских производителей цемента в целом остаются сложности с поставкой запчастей для планового ремонта и модернизации.

Александра Мерцалова