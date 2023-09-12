Из «Черновика» выписали срок

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева к 17 годам заключения. По версии следствия, он вместе с предпринимателем из Москвы Кемалем Тамбиевым и бывшим учредителем фонда «Ансар» из Дагестана Абубакаром Ризвановым организовал сбор средств для террористических организаций. При этом Абдулмумин Гаджиев публиковал в «Черновике» статьи, мотивирующие читателей делать пожертвования, которые, как говорится в деле, направлялись на финансирование незаконных вооруженных формирований. Подсудимые не признали вину. Коллеги журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист «Черновика» Абдулмумин Гаджиев (в центре), бывший глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов (справа) и программист Кемал Тамбиев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Журналист «Черновика» Абдулмумин Гаджиев (в центре), бывший глава благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов (справа) и программист Кемал Тамбиев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, предпринимателя Кемаля Тамбиева и бывшего учредителя фонда «Ансар» Абубакара Ризванова. Они признаны виновными в организации финансирования терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и организации деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Суд назначил Абдулмумину Гаджиеву 17 лет заключения, Кемалю Тамбиеву — 17 лет и 6 месяцев, Абубакару Ризванову — 18 лет. При этом первые 7 лет осужденные должны провести в тюрьме (тюремный режим считается более жестким, чем в колонии).

По данным обвинения, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев (известный как проповедник Абу Умар Саситлинский) объединился с Абдулмумином Гаджиевым, Абубакаром Ризвановым, Кемалом Тамбиевым и другими неустановленными лицами для экстремистской и террористической деятельности.

Фигуранты, по данным правоохранителей, организовали в России, Турции и Швеции работу благотворительных фондов, которые направляли часть полученных пожертвований на поддержку незаконных вооруженных формирований.

Согласно версии следствия, Гаджиев, будучи редактором отдела религии газеты «Черновик», освещал деятельность фондов и привлекал этим жертвователей, Ризванов распределял поступающие деньги и контролировал финансовые потоки, а Тамбиев администрировал группы фондов в интернете.

Всего на счета фондов с 2009 по 2013 год поступило почти 67,9 млн руб., из которых не менее $204,8 тыс. и 48,4 тыс. турецких лир было отправлено террористам, считают следователи.

Осужденные Гаджиев, Ризванов и Тамбиев находятся под стражей с 2019 года. Они настаивают, что не были знакомы до задержания, и не признают вину.

Защита журналиста подчеркивает, что три лингвистические экспертизы не выявили «ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом» в его публикациях. После выступления гособвинителя в прениях, в ходе которого он запросил для каждого фигуранта 19 лет колонии, журналист написал в соцсетях: «Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего, кроме "пропаганды хороших взглядов", в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моем переводе (денег.— “Ъ”) в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), не явился в суд, и ни одного доказательства этого перевода в суде так и не прозвучало».

Редакция «Черновика» выступила в защиту своего сотрудника, коллеги Гаджиева уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. На сайте издания продолжают появляться статьи журналиста.

Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев заявляли, что занимались исключительно благотворительной деятельностью и не имеют отношения к террористическим организациям.

По словам Абдулмумина Гаджиева, учредители фонда «Амана» настаивали, что Кемал Тамбиев не имеет отношения к их деятельности. Фонд «Ансар», учредителем которого был Абубакар Ризванов, был закрыт до того, как в УК РФ появилась статья об организации финансирования терроризма, его деятельность проверяли правоохранительные органы, но ничего противозаконного не обнаружили. Журналист также обращал внимание на то обстоятельство, что в период, о котором говорится в уголовном деле, двух из трех упоминаемых в уголовном деле террористических организаций уже не существовало, а третья еще не была создана.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону