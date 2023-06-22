Прокурор предложил всем по девятнадцать

Девятнадцать лет колонии строгого режима запросило гособвинение для дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, дело которого рассматривается в Южном окружном военном суде (ЮОВС). По мнению прокурора Мурада Алиева, столько же лет должны провести за решеткой сообщники журналиста Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов. По мнению гособвинения, участие подсудимых в деятельности запрещенных в России террористических организаций — ИГИЛ, «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» и «Высший военный маджлисуль шура объединенных сил моджахедов Кавказа», а также их финансировании в суде было полностью доказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдулмумин Гаджиев (в центре)

Фото: Пресс-служба ЮОВС Абдулмумин Гаджиев (в центре)

Фото: Пресс-служба ЮОВС

Суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело редактора отдела еженедельника «Черновик» и его предполагаемых сообщников в ноябре 2020 года. Правда, к рассмотрению по существу суд смог приступить лишь в конце января следующего года — первые четыре заседания были сорваны из-за того, что подсудимых не доставляли в назначенные дни в здание ЮОВС.

Как сообщал «Ъ», Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову было предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации, финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 282.2, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев (известный как проповедник Абу Умар Саситлинский) объединился с Абдулмумином Гаджиевым, Абубакаром Ризвановым, Кемалом Тамбиевым и другими неустановленными лицами для участия в деятельности экстремистских и террористических организаций. Они, по материалам дела, организовали сбор средств через благотворительные фонды и группы в интернете.

Деньги поступали «от лиц, не осведомленных об истинных намерениях создателей этих фондов, полагавших, что они вносят пожертвования для содержания сирот, помощи тяжелобольным, строительства мечети и оказания помощи беженцам на территории Сирийской Арабской Республики» — так сформулировало свою трактовку событий обвинение.

Абдулмумин Гаджиев, редактор отдела религии «Черновика», опубликовал статьи, в которых, по мнению следствия, призывал граждан вносить средства в «якобы благотворительные фонды», «а также пытался воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их в участие в деятельности террористической организации».

«Словно и не было никаких трех экспертиз моих статей, ни одна из которых не выявила в них ничего незаконного и тем более связанного с терроризмом,— прокомментировал выступление гособвинителя в прениях в соцсетях Абдулмумин Гаджиев.— Словно не слышал прокурор, как эксперт уже на пальцах объясняла ему, что ничего, кроме "пропаганды хороших взглядов", в этих статьях нет. Словно гособвинитель и не заметил, что его засекреченный свидетель, якобы утверждавший о моем переводе (денег.— “Ъ”) в ИГИЛ, не явился в суд и ни одного доказательства этого перевода в суде так и не прозвучало».

Никак не повлияли на позицию обвинения, констатировал подсудимый журналист, свидетельства учредителей фонда «Амана», которые заявили, что Кемал Тамбиев не имеет отношения к их деятельности. Журналист также отметил, что фонд «Ансар», учредителем которого был Абубакар Ризванов, был закрыт до того, как в УК РФ появилась статья об организации финансирования терроризма, и что его деятельность проверяли правоохранительные органы, но ничего противозаконного не обнаружили. Подсудимый также обратил внимание на то обстоятельство, что в период, о котором говорится в уголовном деле, двух из трех упоминаемых террористических организаций уже не существовало, а третья еще не была создана.

«Прокурор в прениях буквально зачитал обвинительное заключение следователя, словно не проводилось два с половиной года никаких судебных заседаний, на которые он зачем-то каждую неделю ездил из Махачкалы на поезде,— подытожил Абдулмумин Гаджиев.— Теперь наша очередь выступать в прениях».

Очередное заседание председательствующий на процессе судья Роман Сапрунов назначил на 29 июня.

Юлия Рыбина, Махачкала