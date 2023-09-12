Журналисту дагестанского «Черновика» Гаджиеву дали 17 лет колонии по делу о терроризме

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал журналиста дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева виновным в участии в деятельности террористической организации, организации ее финансирования и участии в экстремистской организации (ч. 4 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Ему назначено 17 лет колонии, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

По версии следствия, журналист переводил деньги в благотворительные фонды проповедника Абу Умара Саситлинского, являющегося организатором финансирования террористов.

Еще двоим фигурантам дела — предпринимателю Кемалю Тамбиеву и бывшему учредителю фонда «Ансар» Абубакару Ризванову — назначили 17 лет 6 месяцев и 18 лет заключения соответственно.

В суде обвиняемые настаивали на своей невиновности.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Прокурор предложил всем по девятнадцать».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону