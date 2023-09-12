Путин: интересы россиян превыше притока мигрантов

Президент России Владимир Путин заявил, что для развития экономики страны необходимо в некоторых секторах привлекать трудовых мигрантов. При этом он подчеркнул, что интересы россиян превыше притока мигрантов. По его словам, к увеличению числа мигрантов следует подходить аккуратно, чтобы не допустить появления гетто в России. Также альтернативой миграции он назвал внедрение новых технологий.

«В целом у нас не так уж и много трудовых мигрантов на рынке труда работает — 3,7% от общего числа работающих, а работающих у нас что-то около 12 млн. Поэтому это вопрос очень чувствительный, связанный с экономикой, с социальной сферой и с моральным состоянием общества»,— сказал президент на пленарном заседании в рамках ВЭФ.

Модератор сессии Илья Доронов отметил, что в некоторых зарубежных странах образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция. «Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве»,— отметил глава государства.

По мнению Владимира Путина, ситуация в России намного легче, чем в европейских странах или США. Он отметил, что большинство приезжающих в Россию мигрантов — граждане стран, которые ранее были республиками СССР, а значит, с ними легко сотрудничать. «Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации»,— заключил Владимир Путин.

Также президент отметил, что если в России будут внедряться новые технологии, то большого притока мигрантов не потребуется. «Есть еще один способ — он и простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников»,— сказал президент.

Как ранее писал «Ъ», в первом квартале текущего года произошли изменения в плане интереса жителей стран постсоветского пространства к получению российского гражданства. Уроженцы Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Грузии стали заметно реже обращаться за паспортом РФ. Зато среди «новых россиян» стало больше выходцев из Таджикистана, Киргизии и Туркмении.

О ситуации с мигрантами читайте в материале «Украинцев и белорусов импортозаместили таджикистанцами».