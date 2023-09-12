Началось пленарное заседание ВЭФ с участием Путина

Во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Путина. В приветственной речи президент сказал, что развитие Дальнего Востока станет приоритетом для России в XXI веке. По его словам, динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель.

Господин Путин заявил, что недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35%, поэтому есть возможность кратного роста добывающих отраслей, в том числе по дефицитному сырью. В связи с этим он поручил правительству предусмотреть в программе геологоразведки изучение недр на Дальнем Востоке и Сибири.

Он также рассказал, что товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 2022 году вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023-го — еще на 18,3%.

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