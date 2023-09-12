Путин призвал резко не делать страхование жилья обязательным

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя делать страхование жилья обязательным с завтрашнего дня. По словам президента, государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя.

«Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это (страхование жилья.— "Ъ") делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому это это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций»,— сказал президент на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.

Владимир Путин отметил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя. Он подчеркнул, что доходы и реальные зарплаты россиян растут. Однако в целом, по словам главы государства, они являются довольно скромными.

Федеральный закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в 2019 году. Регионы должны были принять собственные формы страхования, однако программа не была утверждена ни в одном субъекте России. В мае 2022 года Минфин предложил сделать обязательным страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.