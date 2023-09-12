Путин о Чубайсе: не понимаю, зачем он удрал и на фига прячется в Израиле

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России. Президент подчеркнул, что в «Роснано» сейчас идут сложные процессы, там большая финансовая дыра, но зачем господин Чубайс перешел на нелегальное положение в Израиле он не понимает.

«Чубайс удрал, в Роснано идут сложные процессы, там большая финансовая дыра, может он опасается уголовных дел из-за этого. Он в Израиле даже перешел на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я не знаю»,— сказал президент на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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