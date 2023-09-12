Путин: тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая

Президент Владимир Путин считает, что россиянам очень важно чувство сопричастности с родиной. По его словам, тенденция с «возвращенцами» в страну хорошая. Он поднял эту тему на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума.

«У нас были "лишенцы" в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим. Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей родиной»,— убежден господин Путин (цитата по ТАСС).

Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что для тех, кто стал врагами России, вряд ли найдется место в стране. Он отметил, что такие люди есть среди уехавших россиян, но попросил не преувеличивать их количество. В 2022 году Forbes со ссылкой на источники сообщал, что после начала мобилизации из России уехали от 600 тыс. до 1 млн человек. Кремль называл эти данные «уткой».

Лаура Кеффер