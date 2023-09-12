Путин: никакой деприватизации не будет

То, что Генпрокуратура работает по конкретным компаниям, не связано с какими-то решениями властей, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он подчеркнул, что никакой деприватизации, которой опасается бизнес, не будет. Однако, напомнил президент, все должны соблюдать законы.

«Я хочу подчеркнуть еще раз, особенно в сегодняшних условиях: в целом российский бизнес ведет себя в высшей степени ответственно. В высшей степени ответственно. И сохраняет рабочие коллективы, налаживает новые логистические цепочки, активно себя ведет. Конечно, во многих случаях востребовано появление нового класса, молодого класса бизнесменов. Это тоже правда. Но никто не говорит, что нужно решать вопросы деприватизацией»,— высказал свою позицию президент.

Вчера, 11 сентября, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что случаи национализации частных активов беспокоят бизнес-сообщество. По его словам, предприниматели не понимают «кто в очереди может быть следующим». По его мнению, сейчас важнее было бы сохранить экономическую стабильность.

Беспокойство бизнеса, в частности, вызвало решение арбитражного суда Пермского края, который 8 сентября удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии 94,2% акций АО «Метафракс Кемикалс» в доход РФ. По мнению прокуратуры, завод является стратегическим предприятием, приватизировать его получилось из-за незаконных действий местных чиновников.

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