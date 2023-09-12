Путин: глобальная экономика меняется из-за поведения Запада

Глобальная экономика продолжает меняться в первую очередь из-за того, что Запад разрушает систему финансовых отношений, утверждает президент РФ Владимир Путин. Он заявил об этом в ходе выступления на пленарной сессии ВЭФ.

«Мы с вами хорошо знаем, видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали»,— сказал господин Путин.

По его мнению, важно, что на этом фоне в мире «расширяется пространство подлинного делового сотрудничества государств, которые не подчиняются какому бы ни было внешнему давлению, а следуют собственным национальным интересам». Владимир Путин утверждает, что таких стран становится все больше, и они ставят «во главу угла своей деятельности» продвижение своих собственных проектов, которые принесут «прямую долгосрочную выгоду» их народам.

«Рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам, для избранных, для избранного "золотого миллиарда", а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира»,— убежден господин Путин. Он считает, что такая модель становится мощным конкурентным преимуществом Азиатско-Тихоокеанского региона, что также определяет его лидерство по темпам экономического роста.

В июне во время выступления на ПМЭФ Владимир Путин сказал, что российская экономика и системы управления оказались прочнее, чем полагали на Западе, а «выбранная и государством, и бизнесом стратегия сработала». Он также говорил, что для российского бизнеса стало «мощным стимулом» замещение транснациональных корпораций, ушедших с отечественного рынка.

Лаура Кеффер