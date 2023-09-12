Путин предложил расширить дальневосточную ипотеку на работников ОПК

Президент Владимир Путин предложил поднять верхнюю планку дальневосточной ипотеки до 9 млн руб. Он также заявил, что программу нужно расширить на работников предприятий ОПК на Дальнем Востоке.

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность,… а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 млн руб. для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 кв. м»,— сказал президент в ходе выступления на ВЭФ.

По его словам, благодаря этому у семей появится больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства дома. «Предлагаю... вновь увеличить охват этой программы, сделать ипотеку под 2% доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну, именно для всех сотрудников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от возраста и семейного положения»,— добавил господин Путин.

Дальневосточная ипотека в декабре 2022 года была продлена до 2030 года. Программой могут воспользоваться молодые семьи до 35 лет, родители-одиночки, участники программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности, медицинские работники и педагоги, если они проработали не менее пяти лет на Дальнем Востоке.

Президент также сказал, что развитие Дальнего Востока станет приоритетом для России в XXI веке. По его словам, динамика инвестиций на Дальнем Востоке в три раза опережает общероссийский показатель. Господин Путин подчеркнул, что недра на Дальнем Востоке изучены всего на 35% и поручил правительству предусмотреть их изучение в программе геологоразведки.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале «Ъ» «Жилью отдали должное».

Лаура Кеффер