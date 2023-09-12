Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 сентября

13:08. Президент РФ Владимир Путин рассказал о недавнем боестолкновении с диверсионно-разведывательной группы Украины. ФСБ захватила в плен часть диверсантов, еще часть была уничтожена. Как выяснилось при допросе, задача ДРГ заключалась в подрыве линии высоковольтных электропередач с целью нарушения деятельности энергетической установки АЭС.

12:51. В межрегиональном форуме Комитета семей защитников Отечества, который пройдет 15-16 сентября в Воронеже, примет участие полпред президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

12:26. Ведется обстрел села Теребрена Краснояружского района Белгородской области — РСЧС.

12:19. Из Орла в зону СВО направлена очередная посылка с гуманитарной помощью. Сопровождает почти 2 т груза вице-мэр Орла Сергей Филатов. Посылка включает инструменты и расходные материалы, продовольствие, медикаменты.

11:50. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Сподарюшина Грайворонского горокруга Белгородской области. В результате атаки были выявлены повреждения в двух домовладениях: выбиты окна, посечены крыши и фасады, хозпостройка и линия газоснабжения. Пострадавших нет.

11:20. В зоне СВО погиб уроженец Лискинского района Воронежской области Сергей Говоров 1970 года рождения. Он служил по контракту, сообщил глава райадминистрации Игорь Кирнос.

10:52. За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по приграничным территория Белгородской области 111 различных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

9:30. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об установлении 30 сентября днем воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

08:52. РСЧС: ведется обстрел села Сподарюшина Грайворонского горокруга Белгородской области.

08:49. РСЧС сообщает об обстреле села Вязового Краснояружского района Белгородской области.

00:10. Рыльск Курской области ночью был дважды атакован украинскими дронами, рассказал губернатор Роман Старовойт. Оба эпизода произошли на улице Ленина. Пострадавших нет.