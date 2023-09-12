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За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 111 боеприпасов

За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по приграничным территория Белгородской области 111 различных боеприпасов. Информацию об этом традиционно опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. В одном из населенных пунктов зафиксированы разрушения: в двух частных домах села Репяховка Краснояружского района в результате обстрела выбиты окна и посечены фасады и заборы, также пострадала хозпостройка.

  • В Белгородском районе по селам Красный Хутор и Наумовка ВСУ выпустили по три артиллерийских снаряда.
  • В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок. Было установлено восемь прилетов.
  • В Валуйском горокруге по селам Вериговка и Борки из ствольной артиллерии было 16 и 8 снарядов соответственно. В селе Шелаево ПВО сбила беспилотник самолетного типа.
  • В Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляна окраина хутора Старый. Было зафиксировано использование трех минометных снарядов и 29 гранатометных.
  • В Краснояружском районе по территории между поселком Прилесье и селом Графовка выпустили шесть артиллерийских снарядов. Также под артобстрел попало село Репяховка, установлено три прилета.
  • В Шебекинском горокруге из ствольной артиллерии и гранатомета было обстреляно село Середа. Зафиксировано пять артиллерийских снарядов и один гранатометный выстрел. Также в Середе был сброшен с беспилотника неустановленный предмет. По селу Новая Таволжанка выпустили шесть минометных снарядов, по поселку Первомайский — три, по селу Терезовка и поселку Красное — по два, по МАПП «Шебекино» — шесть. В пункте пропуска было также зафиксировано шесть гранатометных выстрелов.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова

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