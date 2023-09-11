Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 сентября

12:58.В воскресенье, 10 сентября, ВСУ как минимум 118 раз обстреляли приграничные территории Белгородской области, также регион 11 раз атаковали с использованием беспилотников. Об этом сообщается в ежедневной сводке обстрелов, которую опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

11:28. МЧС сообщает об обстреле села Репяховка Краснояружского района в Белгородской области.

10:38. Бывший замгубернатора Иркутской области Игоря Кобзева — Сергей Довгалюк — перешел на должность замглавы Белгородской области Вячеслава Гладкова по ЖКХ. Об этом господин Гладков сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания 11 сентября. Ранее его заместителем был Константин Полежаев.

9:28. Курс евро опустился до 104 рублей на бирже. Доллар ниже 97 рублей.

8:00. Ночью 11 сентября в Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила два «БПЛА самолетного типа», сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.