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Коммерсантъ FM
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Пашинян заявил, что ратификация Римского статута МУС не направлена против России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что начало процедуры ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлено против России. Он подчеркнул, что ратификация документа связана с нарастающей напряженностью в Нагорном Карабахе. В начале сентября МИД РФ запросил у Армении разъяснения в связи с отправкой проекта ратификации в парламент.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы начали ратификацию Римского статута в декабре 2022 года. Это просто занимает некоторое время из-за наших процедур. К сожалению, у него были неудачные совпадения в контексте отношений России и Гаагского суда. Этот процесс связан не с армяно-российскими отношениями, а с приграничной напряженностью»,— сказал господин Пашинян в интервью «Общественному телевидению Армении».

Премьер добавил, что Римский статут был подписан не нынешним правительством, при этом власти не могут «заморозить отношения и обязательства перед другими партнерами». Он уточнил, что ратификация документа изначально отклонялась из-за несоответствия Конституции страны. Однако в 2015 году в Конституцию внесли изменения, соответственно прежние «противоречия устарели».

Армения подписала Римский статут в 1999 году, но не ратифицировала его. В конце 2022 года правительство обратилось в Конституционный суд Армении с просьбой признать юрисдикцию МУС с целью судебного разбирательства по делу о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. 1 сентября армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС.

Между тем 17 марта 2023 года Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер выдан по делу о незаконном вывозе детей с занятых российскими силами территорий Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства, ратифицировавшие Римский статут.

Лусине Баласян

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