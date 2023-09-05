РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона запросила у Армении разъяснения в связи с решением армянского правительства направить на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда.

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС).

1 сентября правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут МУС. Когда парламент Армении планирует рассмотреть вопрос о ратификации Римского статута, не уточнялось.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. 2 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сказал, что у Армении нет намерения арестовывать Владимира Путина в случае его возможного визита в страну.

Армения подписала договор о присоединении к Римскому статуту МУС в 1998 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции. Правительство Армении считает, что присоединение к Римскому статуту позволит через Международный уголовный суд призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления» в Нагорном Карабахе.

Эрдни Кагалтынов