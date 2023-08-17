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Коммерсантъ FM
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Европа ускоряет конвейеры

Экономика ЕС возвращается к локальному росту

Свежие статистические данные об экономике зоны евро указывают на начало ее восстановления после замедления, вызванного российской военной операцией на Украине. Несмотря на низкие показатели опережающего индекса промышленной активности PMI в июне, после нулевой динамики ВВП в первом квартале во втором рост показателя составил 0,3%. Лучше ожиданий аналитиков оказались и июньские данные о промпроизводстве в странах зоны евро. Впрочем, пока говорить о стабильном росте не приходится: оптимизм в отношении дальнейшего восстановления экономики скорее краткосрочен, в дальнейшем же, по прогнозам ЕЦБ, препятствовать росту будет сочетание слабого внутреннего и внешнего спроса.

Данные второго квартала 2023 года в европейской промышленности оказались заметно ярче ожиданий

Данные второго квартала 2023 года в европейской промышленности оказались заметно ярче ожиданий

Фото: Jens Meyer / AP

Данные второго квартала 2023 года в европейской промышленности оказались заметно ярче ожиданий

Фото: Jens Meyer / AP

Рост ВВП стран зоны евро во втором квартале 2023 года составил 0,3%, следует из последних публикаций Евростата. В первом квартале он был нулевым после снижения на 0,1% в четвертом квартале 2022 года. Ко второму же кварталу прошлого года ВВП стран зоны евро в апреле—июне вырос на 0,6%. Пиковое квартальное ускорение показали Ирландия (3,3%), Литва (2,8%) и Словения (1,4%), наибольшее снижение — Польша (минус 3,7%) и Швеция (минус 1,5%). В ведущих экономиках ЕС — Германии и Франции — динамика была разнонаправленной: в Германии темпы роста были нулевыми после снижения на 0,1% в первом квартале, во Франции рост ВВП ускорился до 0,5% с 0,1% кварталом ранее.

Отметим, окончательные данные будут опубликованы в начале сентября. Практически все вчерашние («вторые») оценки совпали с предварительными оценками Евростата (см. “Ъ” от 1 августа), которые были заметно лучше ожиданий аналитиков, что связано с плохими данными опережающих индикаторов развития экономической ситуации. Так, индекс PMI (рассчитывается S&P Global) в июне оставался в отрицательной зоне, составляя 49,9 пункта (значение выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже — на снижение) — это минимум с января, что объяснялось влиянием на экономику рекордных темпов повышения процентных ставок на фоне контринфляционных действий европейского ЦБ. Впрочем, слабый в сравнении с фактическим выпуском PMI может объясняться и неполным учетом индексом настроений в военпроме — в силу специфики его контрактов.

Свежие данные Евростата о промпроизводстве также оказались лучше прогнозов. К маю в июне показатель вырос на 0,5% (прогноз — минус 0,1%) в странах зоны евро и на 0,4% — в ЕС в целом. Год к году и в странах зоны евро, и в Евросоюзе показатель остается в минусе (на 1,2%), но существенно лучше ожиданий (минус 4,2%). По сравнению с маем производство товаров длительного пользования в зоне евро снизилось на 0,1%, в ЕС — на 0,4%, производство промежуточных товаров — на 0,9% и 0,8% соответственно. Наибольший рост промпроизводства в месячном сопоставлении отмечен в Ирландии (13,1%), Дании (6,3%) и Литве (3,2%), спад — в Швеции (минус 5,3%), Финляндии и на Мальте (минус 3,3%), а также в Бельгии (минус 3%). Год к году сильнее рос выпуск в Дании (12,3%), Ирландии (8,3%) и Словакии (3,6%), падал — в Эстонии (на 12,7%), Болгарии (на 9,3%) и Бельгии (на 7,6%).

Инфляция в еврозоне, следует из данных Евростата, продолжает снижаться: в июле она составила 5,3% против 5,5% в июне. Впрочем, базовая инфляция (без учета продовольствия и энергии) не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,5%. Хотя замедление роста цен указывает на возможность паузы в повышении ЕЦБ ставок, оптимистичные оценки роста экономики в ближайшие месяцы, напротив, могут стать сигналом к продолжению ужесточения его политики, полагают в Trading economics. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, напомним, после очередного заседания заявила о необходимости ориентировать ДКП па поступающие данные (см. “Ъ” от 28 июля). В самом регуляторе устойчивого роста деловой активности ждут лишь после более серьезного, чем сейчас, снижения инфляции (цель — 2%). Прогнозы ЕЦБ на среднесрочную перспективу в июле были пересмотрены в сторону ухудшения: хотя глубокого спада не ожидается, серьезно тормозить рост в ближайшем будущем может сочетание слабого внутреннего и внешнего спроса.

Кристина Боровикова

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