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Сборная России проиграла олимпийской команде Египта со счетом 1:2

Сборная России по футболу проиграла со счетом 1:2 олимпийской команде Египта (игроки до 23 лет) в товарищеском матче, который проходил в Суэце.

На 7-й минуте встречи с пенальти забил россиянин Сергей Пиняев. Египетская команда сравняла счет на 68-й минуте благодаря голу Ахмеда Фавзи. Через четыре минуты второй гол в ворота россиян забил Араби Бадр.

Первая встреча между сборной России и командой Египта в Суэце прошла 7 сентября. Матч закончился со счетом 1:1. У египтян на 6-й минуте забил Билал Мажар, у россиян на 46-й — Степан Оганесян. Последний товарищеский матч в сентябре российская команда проведет 12 сентября с Катаром на стадионе «Эль Джануб».

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