Сборная России сыграла вничью с молодежкой Египта

Сборная России по футболу сыграла вничью — 1:1 — с олимпийской сборной Египта (игроки до 23 лет) в матче, который проходил в Суэце. За национальную команду в игре дебютировали 18 игроков. В заявку российской сборной попали только игроки не старше 23 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча между сборной России и олимпийской сборной Египта

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Кадр матча между сборной России и олимпийской сборной Египта

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

На 6-й минуте встречи гол в ворота россиян забил Билал Мажар. Российская сборная отыгралась на 46-й минуте благодаря голу Степана Оганесяна из «Оренбурга». Перед началом матча температура воздуха достигала +38° C.

11 сентября Россия и олимпийская сборная Египта проведут второй матч в Суэце. 12 сентября российская команда сыграет в гостях со сборной Катара.

28 февраля 2023 года UEFA и FIFA исключили российские сборные и клубы из всех международных турниров. Решение было принято на фоне ввода российских войск на Украину в 2022 году. Из-за решения UEFA и FIFA российская национальная команда не участвует в отборе на Евро-2024. Заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах также отклонили.