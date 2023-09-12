Лекарство от ущерба

Американская Pfizer пытается взыскать с банкротящейся «Нативы» более 12,5 млрд руб. Вероятнее всего, в эту сумму фармпроизводитель оценил убытки, причиненные «Нативой» при продаже дженерика противоопухолевого препарата сунитиниб. Для российской фарминдустрии это беспрецедентный размер требований в рамках нарушения патентных прав. Но компенсировать ущерб будет сложно, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Структуры Pfizer — ООО «Пфайзер Инновации», Sugen и Pharmacia & Upjohn — подали заявление о включении их в реестр требований кредиторов банкротящегося фармпроизводителя «Натива» (в 2022 году переименована в «Спектр»), обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Сумма требований — 12,56 млрд руб. Других деталей материалы суда не содержат. Pfizer и временный управляющий «Нативы» Михаил Черный на запрос “Ъ” не ответили.

Требования структур Pfizer обозначены в качестве убытков. Учитывая предысторию взаимных претензий компаний, руководитель дирекции Vegas Lex Кирилл Никитин предполагает, что речь может идти об ущербе из-за нарушения патентных прав Pfizer. В августе 2023 года суд удовлетворил ходатайство «Пфайзер Инновации» об истребовании у «Спектра» информации о количестве и стоимости препарата «Сунитиниб-натив», проданного с марта 2017 года.

«Сунитиниб-натив» — дженерик онкопрепарата «Сутент» Pfizer. «Натива» начала продавать его в 2017 году, тогда как патент Pfizer на сунитиниб — действующее вещество «Сутента» — закончился только 31 августа 2022 года. Американская компания судилась с «Нативой» из-за нарушения патентных прав, требуя прекратить производство и продажу «Сунитиниб-натива». Но в 2019 году суд отказал Pfizer, удовлетворив встречный иск «Нативы» о выдаче принудительной лицензии на сунитиниб в обмен на ежегодные отчисления в пользу Pfizer 10% от доходов от продажи средства. Окончательно оспорить это решение Pfizer удалось в апелляции только в октябре 2022 года.

По данным Headway Company, с 2019 года «Сунитиниб-натив» стал лидером по продажам среди лекарств с сунитинибом и потеснил оригинальный «Сутент». В 2018–2022 годах на госторгах было закуплено «Сунитиниб-натива» на 8,12 млрд руб., тогда как «Сутента» — на 4,88 млрд руб.

«Натива» получила принудительную лицензию на основании имеющегося у нее патента на форму сунитиниба. Pfizer удалось аннулировать его в 2021 году, исключительное право считается прекращенным с даты подачи в Роспатент заявки на выдачу патента (в случае с «Сунитиниб-нативой» — с 2014 года), поясняет старший юрист коллегии адвокатов «Регионсервис» Станислав Соболев. Это может означать, что «Натива» все время, пока продавала сунитиниб, незаконно использовала запатентованное лекарство, полагает он. Доказав это в суде, отмечает господин Соболев, Pfizer может истребовать взыскание убытков или двукратную стоимость правомерного использования патента. В качестве убытков можно рассматривать чистую прибыль, полученную «Нативой» от продажи запатентованных лекарств.

Обосновать сумму понесенных убытков будет непросто, считает старший юрист Lidings Владислав Рябов. Правообладатель, по его словам, должен доказать не только факт нарушения своих прав, размер убытков, но и причинно-следственную связь между понесенными убытками и действиями «Нативы». Станислав Соболев допускает, что другие фармкомпании, чьи патентные права нарушила «Натива», также включатся в процесс. Кирилл Никитин отмечает, что на включение в реестр кредиторов «Нативы» может претендовать немецкая Bayer, требующая с компании через суд с 2022 года компенсацию в размере 400 млн руб. за нарушение исключительных прав на сорафениб.

В разное время «Натива» судилась также с BMS, Celgene и AstraZeneca. В этих компаниях, как и в Bayer, отказались от комментариев. У самой «Нативы» к моменту начала процедуры банкротства не осталось регудостоверений на препараты. Часть из них, включая сунитиниб, была передана в 2021 году «Фармментал Групп». Сейчас «Натива» принадлежит гендиректору Виталию Воронкову.

Полина Гриценко, Екатерина Волкова