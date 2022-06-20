Bayer качает права в России

Немецкая Bayer пытается через суд взыскать более 400 млн руб. с российских «Нативы», «Фармасинтеза» и его контрагента. Спор мог развернуться вокруг аналогов онкопрепарата, разработанного Bayer на основе сорафениба. Юристы считают, что правообладатель в лучшем случае сможет компенсировать 0,5% от общей суммы проданных дженериков. Худший вариант развития событий в текущих условиях предполагает отказ фармкомпаниям из «недружественных» стран в защите интеллектуальных прав в России «во благо общества».

“Ъ” обнаружил в картотеке арбитражных дел поданный в начале июня Bayer в Арбитражный суд Московской области иск к «Нативе» на 400,4 млн руб. и заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании 19,7 млн руб. с «Фармасинтез-Норда» (завода группы «Фармасинтез» Викрама Пунии) и дистрибутора «Ремедиум». Оба иска приняты к производству. Они связаны с защитой и пресечением нарушения своей интеллектуальной собственности, сообщили “Ъ” в Bayer. Получить комментарий в «Нативе» не удалось. В «Фармасинтезе» заявили, что не успели ознакомиться с деталями иска.

Bayer с 2018 года судится с «Нативой», которая годом ранее зарегистрировала свой аналог на разработанный немецкой компанией препарат от рака «Нексавар» на основе сорафениба. Bayer пытается запретить ввод в оборот дженерика, ссылаясь на нарушения патентов на действующее вещество. Но это не мешает «Нативе» продавать свой препарат на гостендерах. По данным Headway Company, за 2021 год компания поставила госзаказчикам это средство на 777,6 млн руб. В мае «Натива» переименовалась в «Спектр», а регудостоверение на препарат в ноябре 2021 года перешло «ФармМентал Групп».

«Фармасинтез-Норд» зарегистрировал свой дженерик в 2018 году, но ввел в оборот, по данным Росздравнадзора, только осенью 2021 года. «Ремедиум», выступающий соответчиком по иску Bayer, в январе—мае 2022 года продал дженерик от «Фармасинтеза» на гостендерах на 54,8 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В своих исках Bayer при определении размера ущерба могла сослаться на ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, позволяющую возместить убытки, или на ст. 1406.1, предусматривающую в рамках специальных способов защиты интеллектуальных прав взыскивать компенсацию в двукратном размере от рыночной стоимости права использования изобретения, предполагает советник Orchards Азат Ахметов. Второй путь обычно легче, считает он, так как установить реальный размер убытков намного сложнее.

Размер компенсации может быть рассчитан на основе роялти, которые получают правообладатели лекарств. «За рубежом ориентировочный размер такого роялти — 5–10% от стоимости каждой проданной упаковки. В РФ действует практика принудительного лицензирования, по которому патентообладателю полагается 0,5% выручки»,— поясняет руководитель патентной практики бюро Patentus Алексей Михайлов. Он допускает, что суд может согласиться на такую компенсацию. Но, предупреждает эксперт, с марта 2022 года для фармкомпаний из «недружественных» стран роялти отменены.

Геополитический кризис так или иначе повлияет на исход дела. «Можно легко представить и отказ иностранной фармкомпании в защите интеллектуальных прав во благо общества»,— полагает Азат Ахметов. Кроме того, если даже Bayer удастся выиграть дело, то получить компенсации со специального счета, куда средства должны быть перечислены, ей будет крайне сложно, добавляет господин Михайлов.

У Bayer в РФ действуют два патента на сорафениб. Один истекает 1 июня этого года. В апреле—мае дженерики успели зарегистрировать «Промомед» и белорусский Институт биоорганической химии (поставками в РФ займется «Фармсинтез»). В «Промомеде» пояснили, что регистрация лекарства — это процесс подтверждения его эффективности и безопасности. Второй патент Bayer в РФ на сорафениб действует до февраля 2026 года. «Но и его при желании можно обойти, изменив соотношение доли активного вещества к массе»,— считает Алексей Михайлов.

Спор вокруг дженериков на основе сорафениба — второй известный случай с серьезной суммой требований. Ранее аргентинская Laboratorio Tuteur пыталась отсудить у «Фармасинтеза» 855,7 млн руб. за использование патента на форму онкопрепарата капецитабина. Но в итоге было заключено мировое соглашение, а сумма компенсации составила всего $600.

Полина Гриценко