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Коммерсантъ FM
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Взятки не совпали по месту и времени

Дело об откатах в АО «Транснефть — Верхняя Волга» могут вернуть на доследование

Нижегородский райсуд может вернуть прокурору уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина. Ему инкриминировали получение взяток от подрядчиков по транспортировке нефти. По фабуле дела, в 2013–2021 годах топ-менеджер через своих заместителей получил 59,4 млн руб. от контрагентов за покровительство определенным компаниям и их победы в аукционах. Подсудимый не признал вину, а его защита настаивает, что Юрия Левина оговорил его бывший заместитель по строительству Ирик Гарипов. Уголовное дело зама также поступило в суд, однако в нем обнаружились серьезные противоречия с обвинением бывшего топ-менеджера, к тому же оказалось не конкретизировано вменяемое фигуранту деяние. Вопрос о возврате дела прокурору суд решит 13 сентября.

Юрий Левин

Юрий Левин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Юрий Левин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районном суде начался процесс по делу бывшего генерального директора АО «Транснефть — Верхняя Волга» Юрия Левина. Ему вменили в вину шесть преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в 2013–2021 годах топ-менеджер брал откаты за создание конкретным организациям преимуществ на торгах, обеспечение их побед в аукционах и дальнейшее согласование стоимости работ, а также за общее покровительство. Обвинение полагает, что бывший гендиректор требовал от подчиненных находить уже сотрудничающие с «Транснефтью» компании и просить у них по 5% от стоимости строительных и по 10% от стоимости лесовосстановительных работ после вычета НДС.

В преступной схеме, по данным следствия, были задействованы бывший ответственный за кадастровые работы Николай Туров, заместитель по строительству Кирилл Сулягин и пришедший ему на смену в 2016 году Ирик Гарипов.

Как следовало из оглашенного в суде обвинительного заключения, следствие насчитало Юрию Левину получение взяток через посредников на 59,4 млн руб.

Часть откатов в размере 24,6 млн руб. руководитель компании, которая прежде называлась ОАО «Верхневолжскнефтепровод», получил, по данным следствия, через Николая Турова и Кирилла Сулягина от гендиректора геодезической компании ООО «Геоспектр НН» Александра Козлова и аффилированного с ним ООО ПЦЗК. Эти общества регулярно получали подряды на кадастровые и лесовосстановительные работы стоимостью в десятки миллионов рублей. Подрядчик опасался, что у его организаций могут возникнуть проблемы с контрактами, и согласился платить, а подчиненные Юрия Левина якобы опасались его санкций за неповиновение. Предприниматель отдавал наличные на улице Белинского и на служебной парковке АО «Транснефть — Верхняя Волга» в Гранитном переулке, затем через двух посредников деньги передавались Юрию Левину, считает гособвинение.

С увольнением Кирилла Сулягина из компании в декабре 2016 года в эту коррупционную схему вступил Ирик Гарипов. Он якобы согласился передавать откаты и стал договариваться сначала с Александром Козловым, а затем с другими подрядчиками по строительному профилю. По данным следствия, учредитель ООО «Исток-Т» Андрей Набиев передал сотрудникам АО «Транснефть — Верхняя Волга» в общей сложности 13,7 млн руб., еще 12,7 млн заплатил представитель строительной фирмы ООО «Феррит-НН» Алексей Глухарев. Кроме того, 2,5 млн руб., взяток, говорится в деле, были переданы от Натальи Кочетовой из компании «Эра»: она оказалась единственной, кто проводил деньги безналичными переводами. Гособвинитель сообщил, что женщина отдала Ирику Гарипову свою банковскую карту и переводила на нее по 500 тыс. руб., сопровождая трансакции сообщением: «Документы направила». Эти переводы Ирик Гарипов, как полагает обвинение, обналичивал тут же в банкомате офиса «Транснефти». Еще 6 млн руб. посредник получил от представителей ОАО СУ-7 СМТ и «Поволжьенефтегазэлектромонтаж».

Юрий Левин не признает вину, однако свое отношение к предъявленному обвинению в понедельник он выразить не успел. Судья Анастасия Казанцева сообщила участникам процесса, что в суд поступило выделенное уголовное дело Ирика Гарипова, обвиненного в посредничестве при получении взяток. В обвинительных заключениях двух дел об одних и тех же преступлениях обнаружились существенные расхождения. В частности, обвинение не конкретизировало, в каких именно местах и районах Нижнего Новгорода были совершены коррупционные преступления, существенные противоречия возникли в информации о времени получения взяток и их последующей передаче Юрию Левину. В обоснование судья Казанцева принесла материалы дела Ирика Гарипова и частично их зачитала, обращая внимание на проколы следствия. Поскольку неконкретное и противоречивое обвинение нарушает право обвиняемого на защиту, судья предложила вернуть прокурору уголовное дело Юрия Левина для устранения нарушений. Его защита не возражала против такого решения, а гособвинитель взял паузу до 13 сентября, чтобы согласовать позицию по этой инициативе с областной прокуратурой.

Адвокаты бывшего топ-менеджера предполагают, что его оговорил подчиненный Ирик Гарипов, который якобы сам обманывал коммерсантов и брал с них деньги «за воздух», обещая содействие руководства.

Защитники Юрия Левина уверены, что на результаты электронных торгов фигуранты уголовного дела повлиять никак не могли, а директор ничего не знал о преступной схеме подчиненных, которые «разводили» коммерсантов за его спиной. Адвокаты уверены, что зам по строительству оговорил начальника, когда за ним пришли сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности компании, чтобы получить возможность заключить сделку с прокуратурой.

Николай Туров и Кирилл Сулягин проходят по делу свидетелями обвинения. Впрочем, даже если суд вернет материалы дела прокурору, сам Юрий Левин останется в следственном изоляторе: в конце августе суд продлил ему срок ареста до 8 февраля 2024 года.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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