Чудо государственной важности

Проект пермской некоммерческой организации «Дедморозим», давнего партнера Русфонда, получит госфинансирование. Об этом в конце августа в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «В Перми много лет существовал проект "Больничные мамы" — он помогал найти опытных волонтеров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с ребятами в самый трудный момент. Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета. Поручил министерству соцразвития проработать вопрос тиражирования практики на весь край с 2024 года». Наши коллеги из «Дедморозим» рассказали о проекте и его возможных перспективах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Проект «Больничные мамы» благотворительный фонд открыл десять лет назад, за это время его команда позаботилась о 1269 детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, попавших в больницу. Это пациенты в возрасте до пяти лет, с тяжелой инвалидностью или после операций. В «Дедморозим» посчитали, что няни ухаживали за детьми почти 350 тыс. часов — в сумме это более 14 тыс. суток, или почти 40 лет заботы. Пермяки пожертвовали на такую помощь 30 млн руб. личных средств.

У фонда заключены соглашения о сотрудничестве с шестью детскими больницами Перми, а также со всеми центрами помощи детям-сиротам Пермского края, однако работа проекта не ограничивается только этими учреждениями: как говорят в фонде, «будет заявка — будем работать».

— На сопровождении нянь могут оказаться дети со всего края, но только в стационарах Перми,— рассказывает создатель проекта «Больничные мамы» Татьяна Добрынина.— Но за время работы проекта случалось, что мы предоставляли услуги и на других территориях региона. Например, в ситуации, когда ребенку требовалось долгое восстановление после травмы. В 2014–2017 годах в больницах городов Чайковского и Чусового работали отдельные команды волонтеров—«больничных мам».

Однако, по словам Татьяны, подобные выходы за пределы стационаров краевого центра — скорее исключение. Чтобы работать так постоянно, нужны значительные финансовые затраты, а найти достаточное количество средств только при поддержке неравнодушных граждан тяжело.

С 2015 года команда «Дедморозим» разрабатывала и представляла региональным властям варианты решения проблемы: проекты стандарта сопровождения сирот в больницах, механизм внедрения в Пермском крае такой госуслуги, смету расходов, проекты техзадания и другие документы. И вот фонд услышан на самом высоком региональном уровне.

— Это чудо государственной важности,— считает Татьяна Добрынина.— Из обмена опытом с некоммерческими организациями других регионов мы знаем, что ни в одном субъекте РФ не предусмотрено целевое бюджетное финансирование ухода за сиротами в больницах. Его появление в Пермском крае позволит обеспечить стабильность и единообразие в заботе о сиротах во всех медицинских организациях региона.

Каким именно будет механизм государственного финансирования заботы о детях-сиротах в больницах, пока неясно. В фонде думают, что региональные власти выберут один из двух возможных путей: механизм госзакупок с помощью проведения торгов или конкурса краевых субсидий, который ежегодно организует краевое министерство соцразвития. Хотя оба варианта основаны на конкурсном отборе, Татьяна Добрынина считает механизм субсидий более удобным, так как в этом случае учитываются не только предложения цен на услуги исполнителя, но также его квалификация и аналогичный опыт.

В любом случае фонд «Дедморозим» готов участвовать в госконкурсах на общих основаниях.

— Конкретно для фонда и для детей, оставшихся без заботы родителей, участие государства означает стабильность и уверенность в том, что помощь будет оказана вне зависимости от получения грантов или благотворительной помощи, за которую мы очень благодарны нашим землякам,— говорит Татьяна Добрынина.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда