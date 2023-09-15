800-граммовый пациент

«По паспорту» Герману Круглову полтора года — а на самом деле меньше. Ведь он родился на три месяца раньше срока. Это само по себе тяжелое испытание для ребенка. Но хуже другое: во время родов мальчику сломали ключицу и повредили плечевое сплетение — пучок нервов, идущих через плечо к левой руке. Рука теперь почти не шевелится, нервы нужно восстанавливать. Это очень сложная этапная хирургия, и начать ее нужно как можно скорее. Только стоит лечение больше 900 тыс. руб. У семьи Германа таких денег нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ровесники уже ходят, а Герману бы ползать научиться, да вот левая рука не слушается, подгибается под живот

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ровесники уже ходят, а Герману бы ползать научиться, да вот левая рука не слушается, подгибается под живот

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Если ребенок родился весом чуть больше 800 граммов, то у него свой календарь развития. Ровесники уже ходят, а Герману бы ползать научиться. Он подбирает под себя ножки и выпячивает попу. Теперь, по идее, надо встать на четвереньки, покачаться, привыкая к новым ощущениям, а затем сделать первый шаг. Но с четвереньками не выходит: левая рука не слушается, подгибается под живот, Герман падает носом в матрас и возмущенно плачет.

— Сидеть он пока тоже не может,— говорит мама Ольга,— слишком слабые мышцы спины. Ортопед сказал, что, возможно, понадобится корсет. Зато головку мы уже держим. И переворачиваться научились. По кровати прямо кубарем катаемся.

Герман тоже слушает рассказ — вначале хмурится и опускает углы рта, но, когда мама переходит к его успехам, расплывается в улыбке. С эмпатией у него все в порядке — а вот с «физикой» пока не очень. Жизнь вне мамы началась для него совсем не вовремя и тяжело. Разгребать последствия придется еще долго.

План был в том, чтобы найти хорошего платного акушера. Кто же знал, что он понадобится уже на 25-й неделе! У Ольги началось кровотечение и отслоилась плацента. Часто в таких случаях делают кесарево, но врачи перинатального центра решили, что Ольга родит сама. Сердцебиение у плода не прослушивалось, никто просто не думал, что он жив, и с будущим Германом не церемонились. Трое врачей давили Ольге на живот — вообще-то не самый современный способ родовспоможения. В результате ей сломали ребро, а Герману — ключицу. И повредили плечевое сплетение — пучок нервов, идущих к левой руке. Но было не до деталей. Младенца поместили в реанимацию — на «дозревание».

Человечное отношение к пациентам и их родственникам приходит в медицину, но небыстро. Ольга говорит, что ее пускали к ребенку раз в месяц. Что Германа не переворачивали, и головка у него стала несимметричной. Что из-за редкой смены памперсов ему «сожгли попу». А еще что ей предлагали отказаться от ребенка. Отличная мысль: если с этим столько проблем, почему бы не родить другого, получше?

— Мы обсуждали это предложение,— признается Ольга.— И Виталик первым сказал: не откажемся от Германа ни за что.

Биологический отец мальчика живет в другом городе, особо ребенком не интересуется, но чуть-чуть помогает материально — примерно по 5 тыс. руб. раз в два месяца. С Виталием Ольга давно знакома, а жить они стали вместе как раз незадолго до родов. Маленькому Герману, Масе, как его называет мама, очень повезло. Виталий возит его по врачам и реабилитологам, делает с ним упражнения да еще взял дополнительную работу, чтобы за все это платить. А второй Ольгин близкий человек — тетя Евдокия. Мама умерла несколько лет назад, у отца «своя жизнь на северах». А Ольга живет с тетей. Вот так не совсем обычно все сложилось.

Сейчас самая актуальная проблема Германа — акушерский паралич, он же паралич Дюшенна—Эрба: отсутствие движений в руке из-за повреждения плечевого нервного сплетения во время родов. Иногда помогает консервативное лечение. Но Герман после года усиленных занятий стал лишь чуть-чуть шевелить пальчиками. Ольга из родительских чатов узнала про ярославскую клинику «Константа» и Михаила Новикова, одного из лучших российских микрохирургов. На машине до Ярославля — целые сутки. На поезде было бы еще дольше и тяжелее, а на самолете нельзя: у Германа шунт, выводящий лишнюю жидкость из мозга, смена давления при взлете-посадке опасна.

— У Михаила Леонидовича внимательное, доброе отношение, я такое встретила впервые,— говорит Ольга.— Нам нужны были исследования в другой поликлинике, и он сам обо всем договорился, а его секретарь звонила и следила, как идут дела.

Новиков считает, что для восстановления подвижности руки необходимы две операции. До сих пор Ольга и Виталий за все платили сами — за физиотерапию, массаж, прием в «Константе». Но на операции им копить лет пять, а ждать нельзя — надо очень торопиться. Идеально было прооперировать мальчика месяцев в восемь, сейчас тоже еще неплохо, но время безвозвратно уходит.

Для спасения Германа Круглова не хватает 744 715 руб. Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Германа родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствуют движения плеча, сгибание в локте, слабо сгибаются пальцы. Все это тормозит физическое и психоэмоциональное развитие ребенка. Нужно как можно быстрее начать хирургическое лечение — реконструировать левое плечевое сплетение. Если этого не сделать, с возрастом Герман все больше будет зависеть от помощи взрослых, не сможет полноценно себя обслуживать. Надеюсь, лечение восстановит движения в левой руке в максимально полном объеме». Стоимость этапного хирургического лечения 968 715 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 744 715 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Германа Круглова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Германа — Ольги Олеговны Кругловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Алексей Каменский, Ставропольский край