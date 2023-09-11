Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Альфа-банк приметил Китай

Какие сложности могут возникнуть при открытии филиалов в КНР

Российские банки заинтересовались выходом на китайский рынок. В частности, открыть в стране филиалы собирается «Альфа», пишут «Ведомости». Окончательных решений пока не принято. Кроме того, финансовая организация не определилась с форматом — возможно, это будет представительство. Первые подробности Альфа-банк обещает раскрыть к концу года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представительство в Китае есть у «Сбера», в дополнение к нему банк собирался открыть филиал, однако чем закончились переговоры с регулятором, пока неизвестно. Зачем это банкам? И какие могут быть сложности? Экономист Сергей Хестанов считает, что это связано с ростом импорта из Китая — кредитные организации собираются обслуживать в первую очередь платежи бизнеса:

«Раньше в основном российский бизнес поставлял в Китай сырьевые товары. Как правило, этим занимались крупные компании, сделки были крупными, но их количество было умеренным. Теперь же все активнее развивается сотрудничество по импорту из КНР, а для него характерно наличие большого числа компаний, соответственно, спрос на платежи в Китай становится массовым.

Что известно о выходе Альфа-банка на рынок Вьетнама

Многие организации, занимающиеся импортом, достаточно скромные. И это создает условия для развития отдельного направления банковского бизнеса. Банки считают его перспективным и подбирают форматы работы.

Что касается возможных сложностей, связанных с выходом на китайский рынок, для КНР характерны сильные отличия в обращении офшорного и оншорного юаня. Это потребует довольно плотной и сложной работы с китайским регулятором. Мне кажется, основные трудности связаны с автоматизацией взаимодействия с ним. Если он займет выжидательную позицию, то процесс может затянуться.

Опыт компаний, которые работают с Китаем, показывает, что иногда переговоры об условиях сотрудничества могут длиться много лет».

Российский малый и средний бизнес проявляет все большую активность на китайском рынке. Его пытается освоить каждый пятый отечественный предприниматель, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме. Один из рисков для российских банков, которые собираются вести деятельность в Китае, — вторичные санкции. Это может повлиять на желание партнеров из Пекина работать с ними, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«На китайском рынке работать нелегко. Во-первых, тут жесткое государственное регулирование, во-вторых, есть некоторые особенности ведения бизнеса в КНР, которые надо изучать. Их бизнес-практика отличается от бизнес-практики, корпоративной культуры, которая принята на Западе. Хотя сам Китай активно заманивает к себе в том числе специалистов из западных стран для восполнения дефицита квалифицированных кадров в финансовой сфере.

Какие бонды собирается выпустить Альфа-банк

Важную роль там играют личные связи. Если они есть, все может ускориться. При этом банки, которые в свое время начинали прокладывать дорогу на китайский рынок, говорили, что это может занять минимум несколько месяцев. Плюс важно понять, что всегда есть риск, связанный с вторичными санкциями. Например, МТС-банк объявил об открытии отделения в Эмиратах, а буквально через несколько месяцев власти его закрыли под влиянием вторичных ограничений. При этом Эмираты как будто бы хорошо относятся к российскому бизнесу».

На китайском рынке сейчас работает ВТБ. Его офис появился в Шанхае еще в 2008 году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...