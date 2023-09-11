Альфа-банк приметил Китай

Российские банки заинтересовались выходом на китайский рынок. В частности, открыть в стране филиалы собирается «Альфа», пишут «Ведомости». Окончательных решений пока не принято. Кроме того, финансовая организация не определилась с форматом — возможно, это будет представительство. Первые подробности Альфа-банк обещает раскрыть к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Представительство в Китае есть у «Сбера», в дополнение к нему банк собирался открыть филиал, однако чем закончились переговоры с регулятором, пока неизвестно. Зачем это банкам? И какие могут быть сложности? Экономист Сергей Хестанов считает, что это связано с ростом импорта из Китая — кредитные организации собираются обслуживать в первую очередь платежи бизнеса:

«Раньше в основном российский бизнес поставлял в Китай сырьевые товары. Как правило, этим занимались крупные компании, сделки были крупными, но их количество было умеренным. Теперь же все активнее развивается сотрудничество по импорту из КНР, а для него характерно наличие большого числа компаний, соответственно, спрос на платежи в Китай становится массовым.

Многие организации, занимающиеся импортом, достаточно скромные. И это создает условия для развития отдельного направления банковского бизнеса. Банки считают его перспективным и подбирают форматы работы.

Что касается возможных сложностей, связанных с выходом на китайский рынок, для КНР характерны сильные отличия в обращении офшорного и оншорного юаня. Это потребует довольно плотной и сложной работы с китайским регулятором. Мне кажется, основные трудности связаны с автоматизацией взаимодействия с ним. Если он займет выжидательную позицию, то процесс может затянуться.

Опыт компаний, которые работают с Китаем, показывает, что иногда переговоры об условиях сотрудничества могут длиться много лет».

Российский малый и средний бизнес проявляет все большую активность на китайском рынке. Его пытается освоить каждый пятый отечественный предприниматель, заявил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин на Восточном экономическом форуме. Один из рисков для российских банков, которые собираются вести деятельность в Китае, — вторичные санкции. Это может повлиять на желание партнеров из Пекина работать с ними, считает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:

«На китайском рынке работать нелегко. Во-первых, тут жесткое государственное регулирование, во-вторых, есть некоторые особенности ведения бизнеса в КНР, которые надо изучать. Их бизнес-практика отличается от бизнес-практики, корпоративной культуры, которая принята на Западе. Хотя сам Китай активно заманивает к себе в том числе специалистов из западных стран для восполнения дефицита квалифицированных кадров в финансовой сфере.

Важную роль там играют личные связи. Если они есть, все может ускориться. При этом банки, которые в свое время начинали прокладывать дорогу на китайский рынок, говорили, что это может занять минимум несколько месяцев. Плюс важно понять, что всегда есть риск, связанный с вторичными санкциями. Например, МТС-банк объявил об открытии отделения в Эмиратах, а буквально через несколько месяцев власти его закрыли под влиянием вторичных ограничений. При этом Эмираты как будто бы хорошо относятся к российскому бизнесу».

На китайском рынке сейчас работает ВТБ. Его офис появился в Шанхае еще в 2008 году.

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Елена Иванова