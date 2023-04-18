Альфа-банк взял курс на Вьетнам

Крупнейшая в РФ частная кредитная организация — Альфа-банк — в условиях санкций для «разворота на восток» выбрала рынок Вьетнама. Банк объявил о готовности сопровождать бизнес в стране и уже запустил прямые расчеты в национальных валютах. Учитывая запланированный кратный рост товарооборота между Россией и Вьетнамом — до $10 млрд к 2025 году, эксперты считают идею перспективной. Другие игроки тоже присматриваются к Вьетнаму, но планы пока не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Альфа-банк (находится под санкциями США, ЕС и Великобритании) сообщил о запуске консалтингового сервиса для предпринимателей и участников ВЭД по выходу на вьетнамский рынок. «Мы предлагаем клиентам полный цикл ведения бизнеса с Вьетнамом. На текущий момент в банке уже осуществляются расчеты в национальной валюте, мы также открыты новым партнерствам с банками Вьетнама,— пояснили в кредитной организации.— В Альфа-банке предприниматели могут осуществить международные переводы, есть возможность получить персональное сопровождение валютного контроля. Предприниматели могут бесплатно отправлять во Вьетнам до 50 платежей ежемесячно в рублях».

В 2022 году товарооборот между Россией и Вьетнамом составил $3,75 млрд, но планируется расширить сотрудничество. Стороны видят потенциал увеличения товарооборота уже к 2025 году до $10 млрд, отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 6 апреля в Ханое. По его словам, Вьетнам и Россия намерены утвердить долгосрочный план развития сотрудничества, в том числе и в части финансовых взаиморасчетов в национальных валютах.

В большинстве крупнейших банков на запрос “Ъ” о готовности развивать банковские услуги, сопутствующие российско-вьетнамскому сотрудничеству, не ответили. Лишь в ВТБ сообщили: в рамках совместного Вьетнамо-Российского банка (ВРБ) его клиентам доступна возможность розничного и корпоративного обслуживания. Приоритетным проектом там назвали развитие платежей между двумя странами в национальных валютах, которые растут быстрыми темпами.

В то же время основным приоритетом для российских банков сейчас скорее выглядит развитие расчетов в юанях, на втором месте индийские рупии, вьетнамская валюта никогда не входила в чисто популярных даже среди «маргинальных».

Банкиры признают перспективы Вьетнама, но свои планы в стране не раскрывают. «Развитие российско-вьетнамских отношений всегда имело большой потенциал. Наши клиенты взаимодействуют с вьетнамскими компаниями и осуществляют денежные переводы в основном в китайских юанях,— пояснили “Ъ” в одном из банков.— Платежи во вьетнамских донгах не имеют устойчивого спроса у клиентов ввиду низкой конвертируемости валюты и невозможности ее покупки через Московскую биржу».

Однако в целом развитие внешнеэкономической деятельности клиентов на азиатском направлении имеет большие перспективы, подчеркивает независимый эксперт Андрей Бархота. «Вероятно, Альфа-банк подготовил не только необходимые корреспондентские счета во вьетнамских банках, но и адаптировал продуктовую линейку ВЭД под специфику вьетнамского рынка,— считает он.— В случае занятия доминирующей доли в этом сегменте банк имеет шансы получить растущий комиссионный доход в сегменте ВЭД и перспективы перекрестных продаж».

Банк, по сути, сам формирует цепочку участников ВЭД, что дает возможность стать для них главным финансовым агентом, добавляет главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. Пул доходов от работы на вьетнамском рынке не сможет заместить те, что российские банки получали в рамках ВЭД с теперь «недружественными» странами, признает она, однако «успешное пилотирование этого проекта поможет масштабировать его и в других странах».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская, Максим Буйлов