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Коммерсантъ FM
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Альфа-банк заменит долг

Первый банк выпустит зеркальные бонды

Первый российский банк приблизился к исполнению указа о замещении евробондов. Альфа-банк одобрил выпуски соответствующих облигаций с погашением в 2025 году. Вместе с тем среди банков РФ пока ни один игрок не выпустил замещающих облигаций. Всего у эмитентов остается четыре месяца для размещения замещающих бондов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совет директоров Альфа-банка 1 сентября одобрил два выпуска замещающих облигаций, следует из раскрытия существенного факта. Речь идет об объемах выпусков на 15 млрд и 10 млрд руб. со сроком погашения в 2025 году. Российские банки еще не размещали замещающих облигаций.

По подсчетам Ассоциации владельцев облигаций (АВО), замещающие облигации выпустили пока лишь семь эмитентов, среди них — «Металлоинвест», «Совкомфлот», ЛУКОЙЛ, «Борец», «Фосагро». Вместе с тем в мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает всех, у кого были евробонды, выпустить замещающие облигации в срок до 1 января 2024 года.

  • Замещающие облигации должны быть номинированы в валюте, аналогичной валюте еврооблигаций.
  • Расчеты по ним Банк России рекомендовал ранее проводить в рублях, следует из письма в январе 2023 года.
  • При этом, по условиям, размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций, следует из письма регулятора.

Из семи эмитентов после выхода указа только «Фосагро» исполнил его на данный момент, уточняют в АВО. «Мы полагаем, что все, кто имел евробонды, планируют исполнить указ. По нашим оценкам, это 17 эмитентов и 47 выпусков»,— добавили в АВО.

В Альфа-банке «Ъ» сообщили, что готовятся к замещению бондов во исполнение президентского указа. «Это означает, что условия замещающих облигаций будут аналогичны, и замещение будет происходить среди инвесторов, учитывающих права на ценные бумаги в российских депозитариях»,— пояснили в банке. Вместе с тем «о конкретном времени замещения пока сложно говорить, так как эмиссионная документация еще подлежит рассмотрению и регистрации в Банке России», добавили там.

Как банковским инвесторам помогают с обменом зависших облигаций

О планах выпустить замещающие облигации ранее также сообщали ВТБ, Тинькофф-банк, компания ВК, «Домодедово», ГТЛК (см. «Ъ» от 31 августа). В МКБ также ранее заявляли, что прорабатывают вопрос выпуска замещающих облигаций. Помимо этого, по данным Telegram-канала Alfa Wealth, также замещение евробондов планирует ХКФ-банк.

Выпуск замещающих облигаций является наиболее востребованным инструментом разблокировки ресурсов инвесторов для эмитентов с капиталом свыше 50 млрд руб. и высоким кредитным рейтингом, отмечает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян: это стратегически важно «для восстановления доверия инвесторов».

Финансовый эксперт Андрей Бархота отмечает, что Альфа-банк исторически отличался более высокой долей валютных активов по сравнению с другими крупнейшими эмитентами. По данным «Эксперт РА», на 1 марта 2022 года около 30% активов банка были номинированы в валюте. Под блокирующие санкции США банк попал одновременно со Сбербанком в апреле 2022 года. Как отмечает господин Бархота, «большие объемы валютных корпоративных кредитов (Альфа-банка.— “Ъ”) требовали выпуска еврооблигаций».

На валютный облигационный долг Альфа-банка приходится около половины объема (44,9%, или $2,1 млрд, а также 3,2% на юаневые инструменты), свидетельствуют данные Rusbonds.

«Юридически выпуск замещающих облигаций напоминает согласование выпуска и подготовку проспекта эмиссии обычных рублевых облигаций, однако он несколько упрощен в связи с потребностями эмитентов и вторичным характером этих бумаг»,— заключает господин Бархота.

В июле, как и месяцем ранее, на рынке замещающих облигаций наблюдался рост доходности, отмечал ЦБ в последнем обзоре рисков финансовых рынков. «За месяц доходность замещающих облигаций к погашению по индексу Cbonds увеличилась на 54 б. п., до 10,21%»,— указывалось в обзоре. Большинство замещающих облигаций, входящих в индекс, торгуются ниже своей номинальной стоимости — их цены снизились на фоне ослабления рубля, поясняли в обзоре ЦБ.

Ольга Шерункова, Ксения Куликова

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