В Шушарах ввели в эксплуатацию два корпуса долгостроя ЖК «Трио»

На юге Санкт-Петербурга введены в эксплуатацию два корпуса одного из знаменитых городских долгостроев — ЖК «Трио» в Шушарах на 7745 кв. м (128 квартир). Третий корпус планируется ввести осенью этого года, сообщили 11 сентября в пресс-службе Смольного.

В общей сложности в комплексе 196 квартир на 9 386 кв. м. Его строительство ведется уже около 10 лет. Первоначально ввод объекта был запланирован на первый квартал 2015 года, однако стройку заморозили. В 2016 году в отношении ЗАО «Фирма Петротрест-Монолит» была введена процедура банкротства. Достройку объекта ЖК «Трио» продолжило ООО «Леда».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дольщикам ЖК «Парнас» в Выборгском районе Петербурга также пообещали передать ключи от новых квартир до конца 2023 года. Также сообщалось, что в начале августа в Ленобласти сдали четыре незавершенных объекта общей площадью более 50 тыс. кв. м.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте