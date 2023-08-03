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Долгострой «Норманна» в Мурино созрел до ввода

На этой неделе в Ленобласти сдали четыре незавершенных объекта площадью более 50 тыс. кв. м

Региональный фонд защиты прав дольщиков завершил строительство второй очереди проблемного ЖК «Десяткино» в Мурино. Кроме этого, Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди ЖК «Янинский каскад» во Всеволожском районе, двух домов в ЖК «Ванино» Ломоносовского района и ЖК «Геометрия» в Кудрово. Общая площадь зданий, где за неделю были восстановлены права обманутых дольщиков, превышает 50,2 тыс. кв. м. Дома достраивались силами фонда и привлеченных инвесторов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский назвал недострой в Мурино одним из знаковых долгостроев на карте Ленинградской области, завершение которого потребовало значительных усилий со стороны не только строителей, но и энергетиков, юристов, проектировщиков и властей на всех уровнях. «Итог этой работы: почти десять лет ожидания дольщиков "Норманна" подходят к концу»,— констатирует господин Барановский.

Застройщик «Норманн» Владимира Смирнова начал строительство второй очереди жилого комплекса в 2013 году за счет средств 330 участников долевого строительства. Ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2015 года, однако через четыре года компания обанкротилась, так и не завершив работы. К решению проблемы подключился федеральный Фонд развития территорий (ФРТ, ранее — Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства). Работы возобновились весной прошлого года. По данным пресс-службы строительного блока областного правительства, площадь введенной очереди — 12,8 тыс. кв. м. Стоимость достройки составила 701,4 млн рублей.

Сколько долгостроев осталось в Ленобласти и Петербурге

Другой проект, достроенный с участием ФРТ,— ЖК «Янинский каскад» на Кольцевой улице в Янино-1 во Всеволожском районе. С 2015 года объект возводила компания «Строительное управление». Работы остановились в конце 2019 года. Проблемного застройщика признали банкротом. Летом 2020-го было принято решение о завершении строительства четвертого корпуса с помощью Фонда развития территорий. Ключи от квартир получат около 230 дольщиков. На завершение возведения проблемного объекта было выделено 302,6 млн рублей. Как и в случае с ЖК «Десяткино», 51% финансирования выделял региональный бюджет, а 49% — ФРТ. Пятый корпус ЖК «Янинский каскад» поможет достроить федеральный девелопер ГК «А101» по соглашению с правительством Ленобласти.

Также в день основания региона были введены в эксплуатацию два дома в ЖК «Ванино» Ломоносовского района, где приобрели квартиры 50 дольщиков. Застройщиком жилого комплекса из 12 многоквартирных домов выступало ООО «Тареал», признанное банкротом в 2019 году. Строительство оставшихся десяти домов завершает региональный фонд. Всего в ЖК жилье купили 172 дольщика.

31 июля застройщик «Инвестторг» ввел в эксплуатацию единственный долгострой Кудрово — ЖК «Геометрия», ключи в комплексе получат около 650 дольщиков. Инвестор сам начинал строительство в 2016 году, но неоднократно продлевал сроки. Последний раз сдача объекта назначалась на конец 2022 года. Как объяснили в правительстве региона, причиной отсрочки были проблемы подключения объекта к внешним инженерным сетям. Закончить возведение ЖК удалось при консультационной поддержке областной администрации и надзорном сопровождении прокуратуры Ленобласти.

Как уже сообщал «Ъ-СПб», за первое полугодие 2023 года в Ленинградской области было введено 12 проблемных жилых объектов. Сейчас в Едином реестре проблемных объектов на территории региона значится 85 объектов. Введенная вчера вторая очередь ЖК «Десяткино» ожидает исключения из реестра. Правительство региона планирует закрыть вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года.

Александра Тен

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