Дольщикам ЖК «Парнас» пообещали передать ключи до конца года

Все дольщики третьей очереди жилого комплекса «Парнас» в Выборгском районе получат жилье до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первые 17 собственников уже подписали документы и получат жилье к концу сентября.

Третий корпус ЖК «Парнас» на 540 квартир, расположенный на улице Архитектора Белова, д.6к3, начали строить в 2014 году. В 2016 году он пополнил список проблемных. По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова комитет по строительству взял под контроль исполнение работ новым подрядчиком.

ЖК «Парнас» состоит из трех корпусов на 1541 квартиру. Общая жилая площадь 54 162 кв. м. Первый корпус был сдан в августе 2021 года. Вторую очередь сдали в мае 2022 года.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», 2 августа завершилось строительство второй очереди другого проблемного ЖК — «Десяткино» в Мурино Ленинградской области. Всего за последнюю неделю были введены в эксплуатацию четыре долгостроя: помимо «Десяткино», это четвертая очередь ЖК «Янинский каскад» во Всеволожском районе, два дома в ЖК «Ванино» Ломоносовского района и ЖК «Геометрия» в Кудрово.