В Польше закрыли крупнейший в стране центр поддержки украинских беженцев

В польском селе Надежин закрыли крупнейший в стране центр поддержки украинских беженцев, сообщает польское издание Wyborcza. На момент закрытия в центре оставалось около 300 украинцев, которые не знали о планах местной администрации. По данным издания, некоторым из них пришлось вернуться в страну.

Руководитель местной администрации Тобиаш Боченьский, принявший решение о закрытии центра, заявил, что содержать его «не было никакого смысла». При этом пресс-секретарь канцелярии Варшавы Моника Бойт заявила, что с властями столицы решение не согласовали. Центр был расположен в торговом комплексе «Птак Экспо» в нескольких километрах от Варшавы.

Центр был рассчитан на 1200 беженцев. Как сообщил Wyborcza один из сотрудников центра, им неизвестно, куда уехало большинство оставшихся на момент закрытия беженцев.

По данным ООН на 29 августа, в странах Европы находятся 5,8 млн украинских беженцев, из них в Польше — 968 тыс. человек. Польша вторая страна ЕС после Германии по количеству принятых беженцев из Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян