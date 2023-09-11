КГБ Белоруссии задержал агентов СБУ, готовивших подрыв железной дороги

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщили о задержании трех групп диверсантов, работавших на Службу безопасности Украины (СБУ) и готовивших в Белоруссии теракты на железной дороге. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы, сообщило БЕЛТА со ссылкой на белорусский КГБ.

По версии спецслужб Белоруссии, задержанные готовили подрывы железной дороги в Столбцовском и Торочинском районах. В первом случае, как утверждают в КГБ, подрыв намеревался осуществить белорус, являющийся агентом СБУ. Во втором случае, согласно официальным данным, подрыв железнодорожного полотна собирался осуществить гражданин Украины. Еще один украинец, по версии белорусских силовиков, незаконно пересек границу страны, оставив в Белоруссии «целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой».

«Все задержанные водворены в СИЗО КГБ, где сейчас дают признательные показания»,— поясняют в КГБ.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что «агенты СБУ» стоят за совершением диверсии на военном аэродроме в Мачулищах, в результате которой пострадал российский самолет А-50. Позднее были опубликованы кадры допроса мужчины, который признается, что «подорвал самолет» 26 февраля «с помощью двух дронов». На вопрос о том, кто стал организатором диверсии, он отвечает: «Я работал с СБУ».

Александр Кислов