Лукашенко сообщил о задержании 30 пособников подозреваемого в диверсии на Мачулищах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к Национальному собранию, сообщил, что по делу о диверсии на белорусском аэродроме Мачулищи задержаны 30 человек. Они, по словам президента, помогали исполнителю диверсии, задержанному в Белоруссии в начале марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Это была блестящая операция. Она будет в учебниках. Мы быстро отыскали этого диверсанта и всех, кто этому помогал. Сегодня в застенках 30 мерзавцев»,— сообщил Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Он добавил, что «террорист» рассказал, где хранилось оружие, как его переправляли. «Оценивая это, думаю, ведь это же его работа. Ведь все страны мира готовят подобных. У нас таких нет. Я вам клянусь. Мы с целью террора никого никуда не посылаем»,— добавил он.

26 февраля белорусская оппозиционная инициатива BYPOL (признана террористической в Белоруссии) сообщила, что в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи пострадали передняя и центральная части российского самолета А-50, а также его авионика и радиолокационная антенна.

7 марта Александр Лукашенко рассказал, что через примерно пять дней после совершенной в Мачулищах диверсии на территории Белоруссии были задержаны «террорист и его пособники». Белорусский президент утверждал, что подозреваемый — уроженец Кривого Рога, имеющий российской паспорт, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ).

Позднее в тот же день были опубликованы кадры допроса предположительно подозреваемого Николая Швеца (так он себя называет), который признается, что «подорвал самолет» 26 февраля «с помощью двух дронов». На вопрос о том, кто стал организатором диверсии, он отвечает: «Я работал с СБУ».

Лусине Баласян