Германия прениже всего

Власти ФРГ в последний момент отказались от идеи законодательно закрепить обязательство тратить на военные нужды 2% от своего ВВП в год. Выйти на этот показатель члены НАТО обязались много лет назад, но выполняют это требование лишь семь стран из 31. Через три дня после ввода российских войск на Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей программной речи о «смене эпох» пообещал, что скоро и Германия достигнет нужной планки. Но пока в Берлине к этому, видимо, не готовы. Поставлять вооружения Украине споры вокруг военного бюджета, однако, не мешают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

О том, что в законопроект о бюджете страны на следующий финансовый год в последний момент внесли изменение, первым сообщило агентство Reuters, сославшееся на источник в правительстве ФРГ. Позже это подтвердили и немецкие СМИ. Судя по их информации, изначально предполагалось, что в документе будет записано требование тратить на оборонные нужды не менее 2% ВВП в год — как это и было зафиксировано на саммите НАТО еще в 2014 году. Законодательного закрепления этой нормы активно добивалось Минобороны ФРГ. В 2022 году расходы на оборону составили 1,49% от ВВП (или €50,33 млрд), в 2021-м -– 1,46% (€46,93 млрд), в 2020-м — 1,51% (€45,65 млрд).

Но в представленную Бундестагу версию законопроекта о бюджете этот пункт не вошел: по данным источников газеты Sueddeutsche Zeitung, против этого выступил МИД ФРГ.

В МИДе сочли, что ныне действующих норм достаточно, и напомнили о том, что в своем коалиционном договоре правительство и так уже пообещало тратить на военные нужды 2% в год — но не год от года, а в среднем за пятилетний период.

Кроме того, в МИД ФРГ не исключили, что НАТО поменяет свои целевые показатели.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей программной речи о «смене эпох» 27 февраля 2022 года заявил о планах «с этого же года направлять на оборонные нужды более 2% ВВП страны». Однако реализовать эти планы пока не удается. При этом правительство ФРГ тогда же одобрило создание особого фонда размером €100 млрд, из которого должны тратиться деньги на острые нужды военных.

Значительная часть этих средств, как ожидается, будет освоена в этом году (в 2022-м из фонда взяли только €300 млн), что позволит Германии впервые превысить показатель в 2%, однако сторонники увеличения оборонных расходов добиваются того, чтобы эта планка была четко зафиксирована, а не зависела от разовых ассигнований.

В 2022 году только семь государств-членов НАТО тратили на военные нужды более 2% своего ВВП. Это США с показателем в 3,46% (и расходами в размере $822 млрд, что составляет около 70% общего военного бюджета НАТО), а также Великобритания, Греция, Латвия, Литва, Польша, Эстония. Бывший президент США Дональд Трамп в свое время был так возмущен, что Германия не входит в этот список, что распорядился вывести часть американского контингента с ее территории (при Джо Байдене это решение пересмотрели), и даже грозил вывести свою страну из Североатлантического альянса.

Критики идеи повышения расходов на военные нужды в ФРГ до февраля 2022 года настаивали на том, что Вашингтон давит на Берлин в этом вопросе, поскольку хочет продать Германии и другим государствам Европы больше своих вооружений. Однако после обострения конфликта вокруг Украины все политические силы страны согласились с необходимостью увеличения соответствующих расходов.

В правительстве ФРГ историю с измененным законопроектом не комментируют.

Между тем эти законодательные баталии не влияют на предоставление Германией военной помощи Украине. В ходе недавнего визита в Киев министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что средства на поддержку Украины «заложены в бюджет на ближайшие годы». По его словам, власти ФРГ уже потратили на помощь Украине более €22 млрд (из них €12 млрд на вооружения и технику) и намерены и далее «в политическом, военном и финансовом отношении оставаться на ее стороне». Как недавно писал “Ъ”, в Германии сейчас активно обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus (см. “Ъ” от 8 августа). За передачу этих вооружений выступили представители всех трех партий, входящих в правящую коалицию ФРГ, однако в правительстве пока не приняли решения на сей счет, опасаясь эскалации конфликта.

Елена Черненко