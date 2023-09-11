Россия предложила безвиз Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии

Россия для привлечения обеспеченных туристов предложила ввести взаимный безвизовый режим Бахрейну, Кувейту, Малайзии, Оману и Саудовской Аравии, заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, власти рассчитывают более активно продвигать страну на зарубежных рынках в 2024 году.

Он напомнил, что недавно заработали соглашения о групповых безвизовых поездках с Ираном и Китаем. При этом министр уточнил, что «не все еще работает идеально, требуются дополнительные усилия». Аналогичное соглашение власти хотят заключить с Индией.

«Плюс мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с кем мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Это где возможен прирост туристов класса премиум, поэтому это нас интересует»,— рассказал господин Решетников на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Правительства РФ и КНР в 2000 году заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Оно позволяет туристам в группах от 5 до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.

В феврале в МИД Китая и России заявили о готовности возобновить взаимный туризм. В том же месяце страны возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. В конце февраля первая после пандемии COVID-19 группа туристов из Китая прибыла в Россию.

Лаура Кеффер