Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чернышенко: российские аналоги есть у 80% зарубежного программного обеспечения

Почти у 80% зарубежного программного обеспечения (ПО) есть российские аналоги, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, больше чем у половины российских решений «средний и высокий уровень зрелости».

«Президент поставил задачу — обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги»,— сказал господин Чернышенко «Комсомольской правде».

По словам вице-премьера, РФ не снизила темпы цифровизации, несмотря на санкции, и осуществляет «бесшовный переход на отечественные ноу-хау». Удалось реализовать 12 «особо значимых проектов» в таких сферах как авиационный транспорт, металлургия, нефтегаз, нефтехимия и других.

В качестве примера господин Чернышенко привел «отечественный аттестованный сервис», который «нашел широкое применение» в госсекторе,— он объединяет почтовый ящик, файловое хранилище, календарь, инструмент для проведение онлайн-конференций и другие функции. Вице-премьер охарактеризовал сервис, как «автоматизированное рабочее место должностных лиц».

Об ускорении импортозамещения на рынке ПО — в материале «Ъ» «Софт широкой гибридизации».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...