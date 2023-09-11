Чернышенко: российские аналоги есть у 80% зарубежного программного обеспечения

Почти у 80% зарубежного программного обеспечения (ПО) есть российские аналоги, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, больше чем у половины российских решений «средний и высокий уровень зрелости».

«Президент поставил задачу — обеспечить технологическую независимость России. Именно она служит основой национального суверенитета. Почти 80% зарубежного ПО уже имеет отечественные аналоги»,— сказал господин Чернышенко «Комсомольской правде».

По словам вице-премьера, РФ не снизила темпы цифровизации, несмотря на санкции, и осуществляет «бесшовный переход на отечественные ноу-хау». Удалось реализовать 12 «особо значимых проектов» в таких сферах как авиационный транспорт, металлургия, нефтегаз, нефтехимия и других.

В качестве примера господин Чернышенко привел «отечественный аттестованный сервис», который «нашел широкое применение» в госсекторе,— он объединяет почтовый ящик, файловое хранилище, календарь, инструмент для проведение онлайн-конференций и другие функции. Вице-премьер охарактеризовал сервис, как «автоматизированное рабочее место должностных лиц».

Об ускорении импортозамещения на рынке ПО — в материале «Ъ» «Софт широкой гибридизации».

Леонид Уварчев