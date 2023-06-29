Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Софт широкой гибридизации

Сроки поставок российских IT-решений растут вместе с их долей на рынке

Импортозамещение программного обеспечения (ПО) на российском рынке ускорилось: доля затрат на российские продукты от общих инвестиций компаний и госорганов в IT составила 53%, в то время как годом ранее — 45%. Но эксперты утверждают, что сейчас в стране сформировался «гибридный подход», когда заказчики и поддерживают иностранные решения, и закупают российские. Переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок: по словам заказчиков и разработчиков, речь может идти об ожидании в течение года.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ), расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО в первом полугодии составили 53% от общих инвестиций в IT. Годом ранее речь шла только о 45%, рассказал 28 июня на конференции «Российская электроника» «Ведомостей» глава ЦКИТ Илья Массух. Он отметил, что в госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем в бизнесе.

Согласно указу президента от 30 марта 2022 года, госорганам и компаниям-субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2025 года запрещается использовать зарубежный софт, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК). Как отметил заместитель гендиректора ГК «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») Рустэм Хайретдинов на конференции, пока большинство компаний по-прежнему используют иностранное ПО и электронику, поэтому вендорам приходится развивать «две ветки поддержки: под иностранные решения и отечественные», чтобы обеспечить работу и совместимость всех решений. Также эксперт обратил внимание на то, что нередко препятствием становится несовместимость систем безопасности IT-решений.

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, сейчас сформировался «гибридный подход» в IT: многие компании продолжают работать на иностранных продуктах, при этом закупая российские. И интеграторам, и вендорам поступают запросы как на поддержание работы привычного для компании ПО, так и на интеграцию систем заказчика с отечественными продуктами.

В Минцифры “Ъ” отметили, что мировая тенденции в IT, ориентированная на удобство пользователей,— создание информационных систем, которые работают на разных платформах (операционных системах и процессорах): «При этом, вводя требования по поддержке российских операционных систем и оборудования, Минцифры закладывает основу для достижения технологической независимости от зарубежных решений».

Сроки импортозамещения КИИ и госсектора стали предметом дискуссии. Например, весной участники ТЭК просили сместить для их объектов сроки по переходу на альтернативное ПО на 2026 год, в части ПАК — на 2028 год. В компаниях поясняли, что переход на отечественные решения требует вывода из эксплуатации первичного оборудования (генераторы, трансформаторы и др.), что грозит энергодефицитом (см. “Ъ” от 26 апреля). Пока решений об исключениях для тех или иных отраслей в правительстве принято не было.

Но сроки реализации проектов увеличиваются и независимо от заказчиков, утверждают участники рынка. «С прошлого года компании столкнулись с ситуацией, когда необходимо переходить на российские решения для обеспечения кибербезопаности, в том числе потому, что иностранные начали деградировать, но сроки поставок ПО и сопутствующих технологий достигают 12 месяцев»,— отметил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норильского никеля» Алексей Мартынцев. По его словам, российские решения отвечают всем требованиям безопасности: «Мы готовы купить, но нам не продают».

Процесс внедрения цифровых решений может занимать от месяца до полугода, уточняет директор портфеля продуктов сетевой безопасности Solar Dozor Александр Баринов. Но в случае если речь идет о ПАК, на сроки влияет скорость производства и поставки оборудования из импортных комплектующих: «Если заказ крупный и на складе оборудования нет, то сначала необходимо разместить заказ, подождать от месяца до полугода, пока его выполнят и привезут, и только затем начинаеть внедрение и интеграцию».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...