Софт широкой гибридизации

Импортозамещение программного обеспечения (ПО) на российском рынке ускорилось: доля затрат на российские продукты от общих инвестиций компаний и госорганов в IT составила 53%, в то время как годом ранее — 45%. Но эксперты утверждают, что сейчас в стране сформировался «гибридный подход», когда заказчики и поддерживают иностранные решения, и закупают российские. Переходу на отечественные IT-системы препятствуют долгие сроки поставок: по словам заказчиков и разработчиков, речь может идти об ожидании в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ), расходы бизнеса и госсектора на импортозамещение ПО в первом полугодии составили 53% от общих инвестиций в IT. Годом ранее речь шла только о 45%, рассказал 28 июня на конференции «Российская электроника» «Ведомостей» глава ЦКИТ Илья Массух. Он отметил, что в госсекторе импортозамещение идет быстрее, чем в бизнесе.

Согласно указу президента от 30 марта 2022 года, госорганам и компаниям-субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) с 2025 года запрещается использовать зарубежный софт, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК). Как отметил заместитель гендиректора ГК «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг») Рустэм Хайретдинов на конференции, пока большинство компаний по-прежнему используют иностранное ПО и электронику, поэтому вендорам приходится развивать «две ветки поддержки: под иностранные решения и отечественные», чтобы обеспечить работу и совместимость всех решений. Также эксперт обратил внимание на то, что нередко препятствием становится несовместимость систем безопасности IT-решений.

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, сейчас сформировался «гибридный подход» в IT: многие компании продолжают работать на иностранных продуктах, при этом закупая российские. И интеграторам, и вендорам поступают запросы как на поддержание работы привычного для компании ПО, так и на интеграцию систем заказчика с отечественными продуктами.

В Минцифры “Ъ” отметили, что мировая тенденции в IT, ориентированная на удобство пользователей,— создание информационных систем, которые работают на разных платформах (операционных системах и процессорах): «При этом, вводя требования по поддержке российских операционных систем и оборудования, Минцифры закладывает основу для достижения технологической независимости от зарубежных решений».

Сроки импортозамещения КИИ и госсектора стали предметом дискуссии. Например, весной участники ТЭК просили сместить для их объектов сроки по переходу на альтернативное ПО на 2026 год, в части ПАК — на 2028 год. В компаниях поясняли, что переход на отечественные решения требует вывода из эксплуатации первичного оборудования (генераторы, трансформаторы и др.), что грозит энергодефицитом (см. “Ъ” от 26 апреля). Пока решений об исключениях для тех или иных отраслей в правительстве принято не было.

Но сроки реализации проектов увеличиваются и независимо от заказчиков, утверждают участники рынка. «С прошлого года компании столкнулись с ситуацией, когда необходимо переходить на российские решения для обеспечения кибербезопаности, в том числе потому, что иностранные начали деградировать, но сроки поставок ПО и сопутствующих технологий достигают 12 месяцев»,— отметил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры «Норильского никеля» Алексей Мартынцев. По его словам, российские решения отвечают всем требованиям безопасности: «Мы готовы купить, но нам не продают».

Процесс внедрения цифровых решений может занимать от месяца до полугода, уточняет директор портфеля продуктов сетевой безопасности Solar Dozor Александр Баринов. Но в случае если речь идет о ПАК, на сроки влияет скорость производства и поставки оборудования из импортных комплектующих: «Если заказ крупный и на складе оборудования нет, то сначала необходимо разместить заказ, подождать от месяца до полугода, пока его выполнят и привезут, и только затем начинаеть внедрение и интеграцию».

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев